Alman devinden yeni Türkiye raporu: Merkez Bankası ne zaman faiz indirecek?

Deutsche Bank, yönetilen fiyat artışları, akaryakıt, alkol ve tütünde otomatik vergi artışları ve kamu çalışanları ile emeklilere yapılan ücret artışları sonucu temmuz ve ağustos aylarında aylık enflasyonun yükselmesini beklediğini vurguladı.





Yılın son iki ayında 250'şer baz puanlık indirim beklene Banka, 2024 yılı sonunda politika faizinin yüzde 45'e düşeceğini öngördüğünü ifade etti.





Ayrıca 2025 yıl sonu faiz öngörüsünü de yer verilen raporda, "Enflasyondaki düşüşün devam etmesi ve tüketici enflasyonunun 2025 yılı sonunda yüzde 23 seviyelerine gerilemesi ile birlikte 2025 yılında kademeli ancak kalıcı bir gevşeme döngüsünün devam etmesini bekliyoruz. Politika faizi tahminimiz gelecek yılın sonunda yüzde 25'tir" denildi.





Uluslararası yatırım bankası Deutsche Bank, Ekonomist Yiğit Onay ve Stratejist Christian Wietoska imzasıyla "Türkiye (TCMB): Faiz değişikliği beklenmiyor, ancak gözler likidite önlemlerinde" başlığıyla yeni makro notunu yayımladı. Notta, Merkez Bankası'nın faiz kararlarına ilişkin tahminlere de yer verilirken diğer yandan alınabilecek ek sıkılaştırma önlemleri konusunda da öngörüler yapıldı.Cnbc-e'nin haberine göre, raporda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararlarına ilişkin tahminlere de yer verildi."TCMB'nin üst üste dördüncü ayda da politika faizini değiştirmeyerek yüzde 50'de sabit tutmasını bekliyoruz" denilen raporda, "Baz senaryomuzda, TCMB'nin mevcut politikasını kasım ayında politika faizini düşürmeye başlayabileceği 4. çeyreğe kadar sürdürmesini öngörüyoruz" ifadelerine ye verildi.Banka, "enflasyondaki kalıcı bir gevşeme döngüsü" için de 2025 yılını işaret etti:"Enflasyondaki düşüşün devam etmesi ve tüketici enflasyonunun 2025 yılı sonunda yüzde 23 seviyelerine gerilemesiyle birlikte 2025 yılında kademeli ancak kalıcı bir gevşeme döngüsünün devam etmesini bekliyoruz."