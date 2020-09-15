Alman devine rekor ceza!

Alman otomotiv üreticisi ve Mercedes-Benz USA birimi, 13 Ağustos tarihinde 250 bin adet dizel motorlu aracında emisyon kurallarından kaçmak için sahte yazılım kullandı. Bu işleme bağlı olarak sivil ve çevresel iddiaların çözümlenmesi için bir anlaşmaya varıldı.





Dev grubun Ağustos ayında ABD yetkilileriyle yaptığı yerleşim maliyetlerinin toplamda 1.5 milyar dolar olacağı ve gemi sahipleriyle yapılan uzlaşmanın ise 700 milyon dolara mal olacağı belli edildi.



