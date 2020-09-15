Samanyolu Haber /Dünya / Alman devine rekor ceza! /15 Eylül 2020 13:00

Alman devine rekor ceza!

Mercedes ve Smart markalarının tepe kuruluşu olan Daimler, Amerikan mahkemesine göre 250 bin ABD'li araç sahibinin emisyon hile iddialarını çözmek için 2.2 milyar dolar ödeme yapacak.

SHABER3.COM

Alman otomotiv üreticisi ve Mercedes-Benz USA birimi, 13 Ağustos tarihinde 250 bin adet dizel motorlu aracında emisyon kurallarından kaçmak için sahte yazılım kullandı. Bu işleme bağlı olarak sivil ve çevresel iddiaların çözümlenmesi için bir anlaşmaya varıldı.

Dev grubun Ağustos ayında ABD yetkilileriyle yaptığı yerleşim maliyetlerinin toplamda 1.5 milyar dolar olacağı ve gemi sahipleriyle yapılan uzlaşmanın ise 700 milyon dolara mal olacağı belli edildi.

Başsavcı Yardımcısı Jeff Rosen, yerleşim yerlerindeki kirlilikle alakalı olarak bu davanın, “Gelecekte ülkemizin kirlilik yasalarını ihlal etmeye meyilli olabilecek herkesi caydırmaya hizmet edecek” açıklamasını yaptı.


Mahkeme belgelerine göre Daimler, 250 bin adet dizel motorlu araç sahibine araçlarının çevreye verdiği zararı tamir ettirmesi için 3 bin 290 dolar ödeme yapmayı kabul etti. Daimler bu dava sonucunda geri çağırma ve uzatılmış garantiler yayınlayacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Alman devine rekor ceza! Sonraki Haber >>

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

Su hortumu herkesi şaşırttı

Su hortumu herkesi şaşırttı

Sınır polisinden kaçarken devrildi

Sınır polisinden kaçarken devrildi

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler

Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları 'Özgürlük TIRI'

Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları 'Özgürlük TIRI'

Korona hastası genç sokağa atıldı!

Korona hastası genç sokağa atıldı!

Ankara'da kum fırtınası dehşeti!

Ankara'da kum fırtınası dehşeti!

Elon Musk çocuğunun adını kendi de anlamadı

Elon Musk çocuğunun adını kendi de anlamadı

AKP'nin 28 Şubatı!

AKP'nin 28 Şubatı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:38:24