Alman devine rekor ceza!

Alman otomotiv üreticisi ve Mercedes-Benz USA birimi, 13 Ağustos tarihinde 250 bin adet dizel motorlu aracında emisyon kurallarından kaçmak için sahte yazılım kullandı. Bu işleme bağlı olarak sivil ve çevresel iddiaların çözümlenmesi için bir anlaşmaya varıldı.
Dev grubun Ağustos ayında ABD yetkilileriyle yaptığı yerleşim maliyetlerinin toplamda 1.5 milyar dolar olacağı ve gemi sahipleriyle yapılan uzlaşmanın ise 700 milyon dolara mal olacağı belli edildi.
Başsavcı Yardımcısı Jeff Rosen, yerleşim yerlerindeki kirlilikle alakalı olarak bu davanın, “Gelecekte ülkemizin kirlilik yasalarını ihlal etmeye meyilli olabilecek herkesi caydırmaya hizmet edecek” açıklamasını yaptı.
Mahkeme belgelerine göre Daimler, 250 bin adet dizel motorlu araç sahibine araçlarının çevreye verdiği zararı tamir ettirmesi için 3 bin 290 dolar ödeme yapmayı kabul etti. Daimler bu dava sonucunda geri çağırma ve uzatılmış garantiler yayınlayacak.