Samanyolu Haber /Dünya / Alman devlerine 1 milyar dolar ceza /09 Temmuz 2021 09:48

Alman devlerine 1 milyar dolar ceza

Avrupa Birliği (AB) dört büyük Alman otomobil üreticisine araçların emisyon kontrol sistemlerini sınırlayacak teknolojilerin kullanılmaması adına gizli anlaşma yaptıkları gerekçesiyle toplam 1 milyar dolar (875 milyon euro) ceza kesti.

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Avrupa Komisyonu, Daimler, BMW, Audi ve Porsche firmalarının rekabetten kaçınmak için Avrupa Birliği'nin kartelleşme karşıtı yasasını ihlal ettiği sonucuna vardı.

Kartelleşme girişimini Avrupa Komisyonu'na bildiren Daimler ceza almadı.

Avrupa Komisyonu'nun Rekabetten Sorumlu Komiseri Margrethe Vestager bu firmaların elinde benzinli ve dizel binek araçlardan çıkan zararlı emisyonların yasal sınırların ötesinde düşürülmesi için gerekli teknolojilerin olduğunu, ancak rekabetten kaçınmak adına tüketicileri daha az kirleten araçlar satın alma hakkından mahrum bıraktıklarını belirtti.

Fabrikaların araçlardaki karbon emisyonunun azaltılması konusunda da birbiriyle rekabet etmesi gerektiğine dikkat çeken Vestager "Üreticiler AB emisyon standartlarının ötesinde daha temiz araç üretme konusunda rekabetten kasten kaçınmıştır. Ve bunu ilgili teknolojinin ellerinde olmasına rağmen yapmıştır" dedi.

Dizelgate ile bağlantılı değil

Bu konu "dizelgate skandalı" olarak kamuoyunda bilinen ve bir başka Alman otomobil devi Volkswagen'in 30 milyar euro para cezasına çarptırılmasına ve milyonlarca aracın geri çağrılmasına neden olan olayla doğrudan bağlantısı bulunmuyor.

Avrupa Komisyonu'nun ilk kez bu skandalda fiyat ayarlamalarının ötesine geçerek teknik atılımlar konusundaki gizli anlaşmalara karşı ceza kesmişti.
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