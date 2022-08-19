Alman devlet televizyonunda büyük skandal

Tr724'ün AHmet Kuru imzalıgöre, Berlin-Brandenburg devlet yayın kuruluşu rbb görülmemiş bir skandalın ortasında. Eski yöneticisi Patricia Schlesinger’in istifasıyla kamuoyu tarafından duyulan skandal büyüyor. Geçtiğimiz hafta istifasını veren Schlesinger, yönetim kurulu tarafından görevinden alındı. İş akdinin hangi şartlarda sonlanacağı ya da tazminat gibi konularsa henüz açıklığa kavuşturulamadı.Yönetici Schlesinger’in aldığı normalin üzerinde maaş zamları ve basın dünyasının çok alışık olmadığı seviyede yıllık bonuslar inceleme altında. Yıllık maaşının yanı sıra 300 bin Euro’dan fazla ikramiye aldığı tespit edilen Schlesinger’in, bu ikramiyeye neden ve nasıl hak kazandığı ise bilinmiyor.Skandal, maaş ve ikramiyelerle de sınırlı değil. Schlesinger ayrıca kendi evinde verdiği özel davetleri de çalıştığı organizasyona fatura etmekle suçlanıyor. Verdiği davetleri neden ve kimin için verdiği henüz bilinmezken, bu davetlerden kaçının işle alakalı olduğu ve devlete fatura edilip edilemeyeceği mercek altında. Eski yöneticinin konuyla ilgili hem Berlin Eyalet Parlamentosu’nda hem de yönetim kurulu önünde hesap verdiği bilinirken, hangi sorulara ne cevap verdiği, savcılık soruşturması devam ettiği için henüz kamuoyuyla paylaşılmış değil. Savcılığın yanı sıra bir hukuk bürosu da konuyla ilgili detaylı bir inceleme yapıyor.Öte yandan Schlesinger’in renovasyonu 1.4 milyon Euro’ya mal olan makam odası ve yine kanala fatura ettiği Londra gezisi toplumda büyük bir tepkiye sebep olmuş durumda.Bilindiği üzere Almanya en yüksek basın vergisi ödenen ülkelerden birisi. Hane başı 18.36 Euro basın vergisi ödenmesi zaten uzun yıllardır toplumun özellikle sağ kesimi tarafından sert bir şekilde eleştirilirken, bu büyük skandalın basın vergisi üzerine olan tartışmaları körüklemesi bekleniyor.