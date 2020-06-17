Samanyolu Haber /Dünya / Alman devletine geçen şirket 'ilk insanlı aşı testlerine' başlıyor /17 Haziran 2020 14:54

Alman devletine geçen şirket 'ilk insanlı aşı testlerine' başlıyor

Almanya merkezli ilaç şirketi CureVac’ın koronavirüse karşı geliştirdiği deneysel aşıyı insanlar üzerinde test etmeye başlayacağı duyuruldu.

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Almanya'da aşıların lisanslandırılmasından sorumlu Paul Ehrlich Enstitüsü, CureVac’a geliştirdiği koronavirüs aşısını insanlar üzerinde test etmesi için onay verildiğini açıkladı. Böylece CureVac’ın bu aşamaya geçen ikinci şirket olacağı vurgulandı.

CureVac, birinci faz denemenin ilk sonuçlarını sonbahara kadar elde etmeyi beklediklerini belirtti. CureVac, mRNA tabanlı bir koronavirüs aşısı geliştirilmesine odaklanıyor.

Almanya Federal Aşı Enstitüsü, daha önce de biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen bir RNA aşısının klinik testinin onaylandığını açıklamıştı.

Tübingen merkezli CureVac, ocak ayından bu yana koronavirüse karşı yeni bir aşı geliştirmek için çalışmalar yürütüyor.

Şirketin daha önce ABD tarafından satın alınmak istendiği duyuruldu ancak CureVac bu iddiaları yalanladı. Bu gelişme, ABD ile Almanya arasında gerilime neden olurken, Alman hükümeti şirket hisselerinin yüzde 23’ünü 300 milyon euroya satın aldı.
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