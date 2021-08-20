Alman Dışişleri Bakanı Maas: Suç BND'de

Bu ülkedeki Alman vatandaşları ve Alman Ordusu’na yardımcı olan Afganlıların geç tahliye edilmesinde sorumluluğu kimse üstlenmiyor. Eleştirilerin ilk hedefinde olan Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Dış İstihbarattan Sorumlu BND’yi suçladı. Spiegel dergisine konuşan Maas, “BND diğer kurumlar gibi açık bir şekilde durumu yanlış değerlendirdi” dedi.
‘VERİLEN BİLGİ VE RAPOR YANLIŞ’
Kendisine verilen bilgi ve raporların yanlış olduğunu ifade eden Heiko Maas, yanlış raporlara dayalı olarak alınan kararları ise “Bilgimiz ve inancımız dahilinde verildi, ancak sonuçta yanlıştı” dedi. Maas, kurumların da yanlış enformasyonları birbirlerinden aldıklarını ifade ederek, yapılan yanlışın BND’nin çalışma yöntemi konusunda sonuçsuz kalmayacağını söyledi.
TALİBAN’LA DİPLOMATİK GÖRÜŞME
Öte yandan Afganistan’daki Taliban yönetimiyle diyalog kurulup kurulmaması konusuna değinen Birlik Partileri’nin başbakan adayı Armin Laschet, Talibanla diplomatik görüşmelerden yana olduğunu açıkladı. Laschet, “İyi bir dış politika sanatı, toplumumuzun hedeflerini ve insana bakış açısını, haklı olarak reddettiği devletlerle çözüm bulmayı da gerektirir” dedi. Neuen Osnabrücker Zeitung gazetesine konuşan Laschet, “Talibanla görüşmekten kaçınmak, Afganistan’dan çıkmak isteyen insanlara yardımcı olmaz” dedi.
BAVYERA BAŞBAKANI: YENİ KOALİSYONDA ONU GÖRMEK İSTEMİYORUM
Afganistan politikası Almanya’daki koalisyon ortaklarının da arasını açtı. Hükümetin büyük ortağı Birlik Partileri’nden CSU Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder, Afganistan politikası nedeniyle Dışişleri Bakanı Heiko Maas’a (SPD) bayrak açtı. Adeta ateş püsküren Söder, kendisini eylül ayındaki seçimlerden sonra olası bir yeni koalisyon hükümetinde tekrar görmek istemediğini söyledi.
Alman askerlerinin Afganistan’dan çekilme biçimini ‘Utandırıcı’ olarak niteleyen Söder, ayrıca bölgede kendilerine destek veren insanların ortada bırakılmış olmasına dikkati çekerek, “Oradaki insanlara ahlaki olarak destek olma zorunluluğumuz var” dedi. Konuyla ilgili basın toplantısında konuşan Bavyera Başbakanı, bölgede kendilerine yardımcı olan kişileri aileleriyle birlikte Bavyera’ya alacaklarını söyledi.
FİYASKODA BÜYÜK PAY SAHİBİ
Ayrıca zor durumda kalan insan hakları temsilcileri ile basın mensuplarına yardımcı olmaya hazır olduklarını belirten Söder, Alman Dışişleri Bakanlığı’nın ortaya çıkan fiyaskoda büyük pay sahibi olduğunu vurguladı. Seçimlerden sonra olası ortak koalisyonda bazı bakanları yeni kabinede görmek arzusunda olmadığını dile getiren Söder, başta SPD’li Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ı başarısız olduğu için istemediğini vurguladı. Söder ayrıca kardeş parti CDU’lu Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile kendi partisinden Kalkınma Bakanı Gerd Müller’i de yeni hükümette düşünülemeyeceğini söyledi.