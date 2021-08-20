Alman Dışişleri Bakanı Maas: Suç BND'de

Bu ülkedeki Alman vatandaşları ve Alman Ordusu’na yardımcı olan Afganlıların geç tahliye edilmesinde sorumluluğu kimse üstlenmiyor. Eleştirilerin ilk hedefinde olan Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Dış İstihbarattan Sorumlu BND’yi suçladı. Spiegel dergisine konuşan Maas, “BND diğer kurumlar gibi açık bir şekilde durumu yanlış değerlendirdi” dedi.







‘VERİLEN BİLGİ VE RAPOR YANLIŞ’





Kendisine verilen bilgi ve raporların yanlış olduğunu ifade eden Heiko Maas, yanlış raporlara dayalı olarak alınan kararları ise “Bilgimiz ve inancımız dahilinde verildi, ancak sonuçta yanlıştı” dedi. Maas, kurumların da yanlış enformasyonları birbirlerinden aldıklarını ifade ederek, yapılan yanlışın BND’nin çalışma yöntemi konusunda sonuçsuz kalmayacağını söyledi.





TALİBAN’LA DİPLOMATİK GÖRÜŞME





Öte yandan Afganistan’daki Taliban yönetimiyle diyalog kurulup kurulmaması konusuna değinen Birlik Partileri’nin başbakan adayı Armin Laschet, Talibanla diplomatik görüşmelerden yana olduğunu açıkladı. Laschet, “İyi bir dış politika sanatı, toplumumuzun hedeflerini ve insana bakış açısını, haklı olarak reddettiği devletlerle çözüm bulmayı da gerektirir” dedi. Neuen Osnabrücker Zeitung gazetesine konuşan Laschet, “Talibanla görüşmekten kaçınmak, Afganistan’dan çıkmak isteyen insanlara yardımcı olmaz” dedi.





BAVYERA BAŞBAKANI: YENİ KOALİSYONDA ONU GÖRMEK İSTEMİYORUM



