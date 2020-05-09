Samanyolu Haber /Dünya / Alman Dışişleri Bakanı Maas: Tek suçlu Almanya'dır /09 Mayıs 2020 11:59

Alman Dışişleri Bakanı Maas: Tek suçlu Almanya'dır

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 2. Dünya Savaşı’nın başlamasının tek suçlusunun dönemin Almanya’sındaki nasyonal sosyalist rejimin olduğunu belirtti.

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Maas, Almanya Modern Tarih Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Andreas Wirsching ile birlikte Spiegel dergisi için kaleme aldığı yazıda, “Son aylarda, tarihi bu kadar rezil bir şekilde yeniden yazma girişimi bizden konumumuzu netleştirmemizi talep ediyor. Tartışılmaz bir tarihsel gerçek var, o da Almanya’nın Polonya’ya saldırarak tek başına 2. Dünya Savaşı’nı başlatmış olması” ifadesine yer verdi.

Almanların, Hitler’in iktidara gelmesi ve Nazi rejimini tek başına devirememesinin bedelini 8 Mayıs 1945'ta ödediği ifade edilen yazıda, başta Polonya ve Baltık ülkeleri olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde bu tarihe karışık bir duyguyla yaklaşıldığına dikkat çekildi.

Maas, “Diğer halklara suçlu rolünü mal etmek, savaş kurbanlarına yönelik haksızlık” diye yazdı.

Yazıda, diğer ülkelere, tarihi “Avrupa’yı bölen araç” haline getirmeme uyarısı yapılıyor.
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