Alman Dışişleri Bakanı’ndan muhalefete ziyaret

Federal Almanya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye‘de muhalefet partileri temsilcileri ile de görüşmeler yaptı. Heyetin ilk görüşmesi CHP temsilcileri ile oldu.







Bakan Annalena Baerbock ve konuk heyet, resmi ziyaret kapsamında CHP heyetinden Selin Sayek Böke, Oğuz Kaan Salıcı, Ahmet Ünal Çeviköz ve Yunus Emre bu sabah Baerbock ile bir görüşme gerçekleştirdi.





CHP’den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Görüşmede Türkiye'nin seçime doğru gitmekte olduğu önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerimiz Sayın Bakana aktarılmış, bu çerçevede CHP'nin ve Altılı Masa'nın görüşleri Sayın Bakan ile paylaşılmıştır. Ayrıca, Avrupa'da ve bölgemizde yaşanan gelişmeler hakkında taraflar arasında dış politika ve güvenlik konularına ilişkin karşılıklı görüş değişiminde bulunulmuştur” denildi.





İYİ PARTİ HEYETİ İLE GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve beraberindeki milletvekilleri daha sonra İYİ Parti’yi ziyaret etti. Konuk heyeti, Uluslararası Politikalar Başkanı ve Bursa Milletvekili Ahmet Erozan, NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi ve Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi ve Mersin Milletvekili Hakan Sıdalı karşıladı.







İYİ Parti’den yapılan açıklamada; “Görüşmede ulusal ve uluslararası gündeme ilişkin bilgi ve değerlendirme teatisinde bulunulmuştur. Her iki taraf görüşmenin gerçekleştirilmiş olmasından duydukları memnuniyeti ifade etmiş ve ileride benzer ikili temasların parlamenterler düzeyinde de sürdürülmesi konusunda mutabık kalmışlardır” denildi.







HDP’YE ZİYARET

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve beraberindeki heyet ayrıca Halkların Demokratik Partisi (HDP)’ni ziyaret etti. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Almanya Dışişleri Bakan Annalena Baerbock ile bir araya geldi.







Ankara'da gerçekleşen görüşmeye HDP Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Feleknas Uca ve Muş Milletvekili Şevin Coşkun da katıldı. Görüşmede Baerbock'a Federal Alman Parlamentosu'nun siyasi parti temsilcileri eşlik etti.





HDP’den yapılan açıklamada, yaklaşık 35 dakika süren görüşmede, HDP’ye yönelik kapatma davası, Kobanî davası, cezaevindeki başta hasta tutsaklar olmak üzere HDP'li siyasetçilerin durumu, ?Irak Kürdistan Bölgesi'ne yönelik askeri operasyonlar ve Kuzey-Doğu Suriye'ye yönelik askeri ?operasyon ihtimaline dair görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.