Alman Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin şantajına tahammülümüz yok

AB ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla video konferans yoluyla yaptığı toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan Maas, “Suriye’nin İdlib bölgesindeki durum ve AB-Türkiye arasındaki sığınmacı anlaşması ile ilgili yoğun görüşmeler gerçekleştirdik” ifadesini kullandı.







İdlib yönünde ek insani yardımın değerlendirildiğini bildiren Alman bakan, “Halihazırda ateşkes uygulanıyor ve İdlib’de yaklaşık 1 milyon kişiye insani yardımı ulaştırmak için bundan yararlanmalıyız” dedi.





Türkiye ile sığınmacı anlaşmasındaki yükümlülüklerine bağlı kalmaya devam ettiklerini söyleyen Maas, “Ama Türkiye’nin de aynısını yapması gerektiğini düşünüyoruz. Umutsuz insanların, sığınmacıların siyasi baskı aracı olarak kullanılmasını kabul etmeyeceğiz, kabul edemeyiz” diye konuştu.





Maas, Türkiye’ye yardımından vazgeçmediklerini de sözlerine ekledi.