MİT'in yurt dışına adam kaçırmasına almanya hükümetinden tepki

Almanya Federal Milletvekili ve Federal Meclis Orta Asya Dostluk Grubu Başkan Vekili Andre Hahn da (Sol Parti), Orhan İnandı’nın kaçırılmasıyla ilgili hükumete soru önergesi verdi.





Hahn önergesinde, Fethullah Gülen’in yeğeni Selahattin Gülen’in Kenya’dan kaçırılıp Türkiye’ye götürülmesi de göz önünde bulundurularak “Almanya’da da bu tehlike söz konusu olabilir mi” diye sordu. Soru önergesine, Dışişleri Bakanlığı AB’den Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth cevap verdi.









Alman hükumetinin 3 Haziran 2021 tarihinde Kırgız hükümetine Orhan İnandı’nın kaybolmasına ilişkin konuyu sorduğunu ve olayın açıklığa kavuşması için çağrıda bulunduğunu ifade eden Roth, “Soruda ifade olunan olası tehlikelere -Almanya’da da kaçırılma ihtimalinin olup olmadığı hususu- ilişkin bir bilgi hükümette mevcut olmayıp, bu konuda herhangi bir bilginin olması durumunda ilgili güvenlik birimleri yasal sorumlulukları ve yetkileri kapsamında konuyu ciddiyetle takip edecektir.” dedi.





YASAL OLARAK MÜMKÜN DEĞİL!

Almanya’da bir insanın kaçırılıp Türkiye’ye teslim edilmesinin yasal olarak mümkün olmadığını belirten Roht, “Üçüncü ülkelerin Gülen Hareketi destekçilerini Türkiye’nin isteği doğrultusunda kendi topraklarında gözaltına almasını desteklediği veya hoş gördüğü iddia edilen davalar, Almanya’da yasal olarak mümkün değil” ifadelerini kullandı.





Bişkek’teki Sapat Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İnandı, Hakan Fidan’ın başında olduğu Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından kaçırıldı. Bişkek Türk Büyükelçiliği’nde tutulduğu iddia edilen İnandı’dan 31 Mayıs akşamından bu yana haber alınamıyor.