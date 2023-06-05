Samanyolu Haber /Dünya / Alman Dışişleri'nden Türk vatandaşlarına vize açıklaması /05 Haziran 2023 18:08

Alman Dışişleri'nden Türk vatandaşlarına vize açıklaması

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Alman Dışişleri, vize ile ilgili gecikmelerin depremzedelerin başvuruları nedeniyle yaşandığını, ancak sorunun çözülmesi için ek görevlendirilmeler yapıldığını belirtti.

SHABER3.COM

Alman Dışişleri Bakanlığı son aylarda Türk vatandaşlarının vize taleplerinin reddedildiği ya da başvuru randevusunun verilmediği iddialarıyla ilgili olarak DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı. Dışişleri Bakanlığı yazılı olarak verdiği yanıtta, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Almanya'ya vize başvurularının değerlendirilmesi sürecinde bir değişiklik olmadığını belirtti.

Bakanlık, "Ocak 2023-Mayıs 2023 arasında Almanya'nın Türkiye'deki temsilciliklerinde Türk vatandaşlarına toplam 97 bin 858 Schengen vizesi verildiğir" bilgisini paylaştı. Bakanlığın paylaştığı bilgiye göre aynı dönemde Türk vatandaşlarına farklı sebeplerle Almanya'da 90 günden uzun süre kalmayı mümkün kılan ve "ulusal vize" olarak adlandırılan vize türünün de 18 bin 311 kişiye verildiğini kaydetti.

Bakanlık, 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türk vatandaşlarına Türkiye'deki dış temsilcilikleri tarafından verilen vize sayısının ise 60 bin 415 olduğuna dikkat çekti. Aynı dönemde Türk vatandaşlarına verilen ulusal vize sayısını da 16 bin 62 olarak açıkladı.

Bakanlığın verdiği bilgiler, Almanya'nın Ocak-Mayıs aylarında geçen yılın aynı dönemine göre daha fazla vize verildiğini gösteriyor.

"Depremzedelerin başvurularına öncelik verilmişti"
Türkiye ve Suriye'nin kuzeyini etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Almanya'nın Türkiye'deki temsilciliklerinin, depremzedelere yardım ve onların vize başvurularına öncelik verdiğini belirten Bakanlık, "Türkiye'deki dış temsilciliklerimiz Nisan sonuna dek çok yoğun biçimde depremlerden etkilenenlerin vize başvurularına odaklandı. Depremzedelerin başvurularına öncelik verilmesi sebebiyle diğer vize başvuruları daha az değerlendirilebilmiş ve bu da tüm kategorilerde bekleme sürelerinde önemli bir artışa sebep olmuştur. Ancak Mayıs ayının başından bu yana diğer vize başvurularının değerlendirilmesine ağırlık verildi ve deprem bölgesi dışındaki başvuru sahiplerine daha fazla randevu verilmeye başlandı" ifadelerine yer verdi.

Alman Dışişleri Bakanlığı, depremzedelere öncelik verilmesinden dolayı diğer vize kategorilerindeki iş yükünün hızlı bir şekilde azaltılması için Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'deki temsilciliklere ek görevlendirmeler yapıldığını belirtti. Bakanlık bu sayede gelecekte vize randevusu için bekleme süresinin gözle görülür şekilde azalmasının beklendiğini vurguladı.

Son aylarda aralarında birçok sanatçı, aydın ve öğrenci Almanya'dan vize alamadığını dile getirmiş, medyada Almanya'nın iltica başvurularının artacağı endişesiyle Türk vatandaşlarına vize vermediği iddiaları gündeme gelmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Alman Dışişleri'nden Türk vatandaşlarına vize açıklaması Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:55:48