Alman doktora Türkiye'de hapis cezası

Antalya'da havalimanında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Alman doktor Kristian B., mahkemece 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.





Hükmün açıklanması geri bırakılarak, Alman turistin tahliyesine karar verildi.





Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen diş hekimi Kristian B., 4 Kasım'da Antalya Havalimanı'nda diğer yolcularla tartıştıktan sonra gözaltına alındı.





Adliyeye sevk edilen Kristian B., çıkarıldığı mahkemece "cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından tutuklandı.





ERDOĞAN'A HAKARET ETMEKLE SUÇLANDI





Havalimanında Türklere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Kristian B., bugün Antalya 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkarıldı.





Duruşmayı Almanya'nın Antalya Konsolosluğu görevlileri ve çok sayıda Alman gazeteci de takip etti.





Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu Kristian B.'yi "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan da 5 ay hapis cezasına çarptırdı.





Hükmün açıklanması geri bırakılarak, Alman turistin tahliyesine karar verildi.