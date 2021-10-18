Samanyolu Haber /Gündem / Alman doktorlardan 12 yaş üstüne korona aşısı tavsiyesi /18 Ekim 2021 15:48

Alman doktorlardan 12 yaş üstüne korona aşısı tavsiyesi

Alman Çocuk ve Genç Sağlığı Cemiyeti, 12-17 yaş grubu çocuk ve gençler için korona aşısı tavsiyesinde bulundu.

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Alman Çocuk ve Genç Sağlığı Cemiyeti, 12 yaşından itibaren çocuk ve gençlere korona aşısı yapılmasını tavsiye ediyor. Cemiyet'in Başkanı Jörg Dötsch, Almanya Redaksiyon Ağı'na (RND) Cumartesi günü verdiği demeçte, 10 milyondan fazla çocuk ve genç ile ilgili toplanan veriler ışığında aşının "genel ve koşulsuz" olarak tavsiye edildiğini kaydetti.  

Dötsch, aşının 12 yaşından itibaren "yetişkinler için olduğu kadar acil olduğunu" kaydetti. Dötsch, risk/yarar değerlendirmesinin açık ara aşıya işaret ettiğini söyledi.

Pandemiyle mücadele için okullarda bir "ara yol" bulunmasını öneren Jörg Dötsch "Hâlâ enfeksiyonun çocuklar arasında yayılmasını istemiyoruz ancak öte yandan onların yine kapanan okullar ve isolasyon önlemlerinden muzdarip olmalarını da istemiyoruz" diye konuştu.

Almanya'da Daimi Aşı Komisyonu (Stiko) uzun süren tartışmaların ardından geçen Ağustos'ta 12-17 yaş grubu için koşulsuz aşı tavsiyesinde bulunmuştu. Almanya'da Biontech/Pfizer ve Moderna firmalarının koronavirüse karşı geliştirdiği aşıların 12 yaşından itibaren kullanımına izin veriliyor.

Mainz merkezli Biontech firması ve ABD'li ortağı Pfizer geçen Cuma günü, geliştirdikleri Comirnaty adlı koronavirüs aşısının AB'de 5-11 yaş grubunda kullanımına izin verilmesi için başvuruda bulundu. İki firma bunun için bir klinik araştırmanın sonuçlarını Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) ilettiklerini kaydetti.

Okullarda vakalar artıyor

Almanya Öğretmenler Birliği Başkanı Heinz-Peter Meidinger, Passauer Neue Presse gazetesine verdiği demeçte, "Enfeksiyon rakamları şu anda durağan gözükse de okullarda şimdiye kadar, özellikle de kıştan bu kadar önce karşılaşmadığımız bir yoğunlukta enfeksiyon olaylarıyla karşılaşıyoruz" dedi.

Meidinger, bunu ilk nedeninin bu yaş grubunun çoğunun henüz aşılanmamış olması, ikinci nedeninin ise birçok eyalette okullarda koruyucu sağlık önlemlerinin artık eskisi kadar ciddiye alınmaması olduğunu söyledi. Meidinger maske uygulamasının genel olarak kaldırılması için ise çok erken olduğunun açıkça ortada olduğunu savundu.
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