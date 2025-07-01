Samanyolu Haber /Dünya / Alman donanması Kuzey Kutbu’na gidiyor /01 Temmuz 2025 11:14

Alman donanması Kuzey Kutbu’na gidiyor

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya’nın bölgedeki askeri faaliyetlerine karşılık olarak Alman donanmasının bu yıl Kuzey Atlantik ve Arktik sularında devriye görevine başlayacağını açıkladı.

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“Deniz kaynaklı tehditler artıyor. Bunlardan biri, Rusya’nın Kuzey Kutbu’nu askerileştirmesi” diyen Pistorius, özellikle Rus denizaltılarının bölgedeki faaliyetlerinin kaygı verici olduğunu belirtti.

Alman bakan, Danimarkalı mevkidaşı Troels Lund Poulsen ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Bu yıl içinde Almanya, Kuzey Atlantik ve Arktik’te varlık gösterecek” dedi.

Grönland güzergahı: Alman gemisi ilk kez Nuuk’a uğrayacak

Pistorius, “Atlantic Bear” isimli yeni görevlendirme kapsamında Alman destek gemisi Berlin’in İzlanda’dan yola çıkarak Grönland ve ardından Kanada’ya geçeceğini duyurdu. Geminin, Danimarka’ya bağlı özerk bölge olan Grönland’ın başkenti Nuuk’a yapacağı ziyaret, Alman donanması için bir ilk olacak.

“Bu rota boyunca bölgedeki müttefiklerimizle ortak tatbikatlar yapacağız. Ayrıca Alman donanması ilk kez Kanada’nın Kuzey Kutbu tatbikatı Nanook’a katılacak,” dedi.

Bakan, bu kapsamda deniz devriye uçakları, denizaltılar ve fırkateynlerin de bölgeye gönderileceğini ve Berlin’in Arktik’e olan stratejik bağlılığını vurgulayacağını söyledi.

ABD, Danimarka ve kutup yarışı

Son dönemde Kuzey Kutbu’ndaki güvenlik gündemi yeniden hız kazandı. ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka’nın yetersiz güvenlik harcamalarını gerekçe göstererek Grönland’ı “güvenlik amacıyla ilhak etmeye” hazır olduğunu açıklamıştı.

Küresel ısınmanın etkisiyle buzulların erimesi, Arktik’te yeni deniz yolları ve doğal kaynaklara erişimi kolaylaştırdı. Bu da bölgeyi küresel güçler arasında yeni bir jeopolitik mücadele alanına dönüştürdü.

Danimarka da yıl başında, Grönland ve bir diğer özerk bölge olan Faroe Adaları ile işbirliği içinde Arktik savunmasına yaklaşık 2,3 milyar dolar ayıracağını duyurmuştu.

Danimarka Savunma Bakanı Poulsen ise bu hafta Arktik’e yönelik yeni yatırımlarını açıklayacağını söyledi.

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