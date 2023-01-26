Alman ekonomisi Çin'e ne kadar bağımlı?

Japonya ve ABD Çin'e daha fazla bağımlı









Kamuoyundaki Çin'e bağımlılık algısında büyük Alman şirketlerinin Çin'de kapsamlı faaliyetler içinde bulunması rol oynuyor. Otomobil üreticisi Volkswagen, cirosunun üçte birinden fazlasını Çin'den elde ediyor. Kimya şirketi Covestro'nun cirosunda Çin'in payı yüzde 20'yi buluyor. Yarı iletken sanayisine hammadde tedarik eden Aixtron şirketinin cirosunun yarısından fazlası, Çin ve Tayvan'daki faaliyetlerinden geliyor.





Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'a yaptığı açıklamada Rus hammaddesine sırt çeviren Avrupa'nın şimdi yeni bağımlılıklarla karşı karşıya kalabileceği uyarısı yaptı. Birol, "Doğal gaz gibi stratejik açıdan bu kadar önemli bir maddede bu kadar uzun süre tek bir ülkeye bel bağlamak yanlış bir enerji politikasıydı. Şimdi yenilenebilir enerjilere baktığımızda benzer bir tablo görüyoruz. Elektrikli otomobil akülerinin yaklaşık yüzde 70'i Çin'de üretiliyor. Avrupa'nın yeni tedarikçiler bulması, kritik önemdeki mineralleri kendi çıkarmaya başlaması gerek" dedi.

Alman sanayisi Çin'e ne kadar bağımlı? Alman Ekonomi Enstitüsünün (IW) yaptığı bir araştırma, bazı sanayi dallarında Çin ile yoğun ilişkilere rağmen ekonominin genelinde bağımlılığınortaya koydu.Farklı sanayi dallarının Çin'e bağımlılık derecesini mercek altına alan IW araştırmacıları, Alman sanayisinin geneline bakıldığında, 2020 yılı itibarıyla üretim için gereken ve yurt dışından sağlanan mal ve hizmetlerin sadece yüzde 6,6'sının Çin'den geldiği sonucuna vardı. Araştırmada, üretim için yurt içinden sağlanan mal ve hizmetlerle birlikte hesaplandığında Çin'in payının yüzde 2,2'ye düştüğü kaydedildi.Çin'in komşusu Japonya'nın bağımlılık oranı çok daha yüksek. Japon sanayisinde üretim için gerekli olan ve yurt dışından sağlanan mal ve hizmetlerin yüzde 20'si Çin'den tedarik ediliyor.Çalışmada 11 sanayi ülkesini mercek altına alan IW araştırmacıları, Çin'den tedarik oranının Rusya'da yüzde 16,5, ABD'de yüzde 13,5 ve Çekya'da yüzde 11,8 olduğuna işaret ediyor.Aixtron örneğinde görüldüğü üzere Alman elektronik sanayisinde Çin'e bağımlılık oldukça yüksek. Yarı iletken şirketi Infineon'un cirosunda Tayvan'ın payı, pandemi öncesindeki yıllarda yüzde 40 seviyesine yükseldi. Ancak Ukrayna savaşı ve Çin'in Tayvan'a askeri müdahale tehditleri sonrasında şirketler alternatif arayışına yöneldi.Nadir toprak elementleri alanında da Almanya Çin'e son derece büyük bir bağımlılık içinde. Bu elementlerin üçte ikisi Çin'den geliyor. Alman Federal İstatistik Dairesi verilerine göre bazı elementlerde bağımlılık daha da güçlü. Nadir elementlerden skandiyum ve itriyumun yüzde 94,4'ü Çin'den ithal ediliyor.