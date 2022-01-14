Alman ekonomisi pandemi sonrası yüzde 2,7 büyüdü

Pandemi nedeniyle 2020 yılında yüzde 4,6 küçülen ekonomide, durgunluk nedeniyle kısmen iyileşme sağlanabildiği açıklandı. İstatistik Dairesi’nin açıkladığı veriler ayrıca 2021 yılının Ekim ve Aralık aylarında gayrisafi milli hasılanın bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5 ila yüzde 1 düştüğünü gösterdi.







DW’nin aktardığı habere göre, açıklanan oranlara ekonomi uzmanlarından çeşitli yorumlar geldi. Sebastian Dullien, 2021 yılının başında tahmin edilen büyümenin gerisinde kalındığını, bunun nedeninin de yeni pandemi dalgalarının ülke içi tüketimi azaltması, otelcilik ve turizm sektörlerinin olumsuz etkilenmesi olduğunu açıkladı.







VP Bankası’ndan Thomas Gitzel, normal zamanlarda bir önceki yıla göre yüzde 2,7’lik büyümeye sevinilebileceğini ancak pandemi koşullarında söz konusu rakamların “normal” sayılması gerektiğini söyledi. Gitzel koronanın etkisini tahmin edilenden daha çok göstermesinin hizmet sektörünü olumsuz etkilediğini belirtti.