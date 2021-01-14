Samanyolu Haber /Ekonomi / Alman ekonomisi pandemide yüzde 5 küçüldü /14 Ocak 2021 13:54

Alman ekonomisi pandemide yüzde 5 küçüldü

Alman ekonomisi, Covid-19 pandemisinin yaşandığı 2020'de, 11 yıllık büyüme trendinin ardından yüzde 5 küçüldü.

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Almanya Eyalet İstatistik Kurumu Destatis'ten perşembe günü yaptığı açıklamada pandemiden en çok sanayi ve hizmet sektörünün etkilendiği ifade edildi.

Euronews'te yer alan habere göre, yalnızca inşaat sektöründe büyüme kaydedildiği belirtilirken; tarım, finansal hizmetler, emlak ve bilgi ve iletişim alanlarında nispeten daha yumuşak düşüşler yaşandığı kaydedildi.

Endüstri alanında daralmanın yüzde 9,7'ye ulaştığı açıklandı.

Salgından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen kültür ve spor etkinliklerinde yaşanan daralmanın ise yüzde 11,3'e vardığı duyuruldu.

Birinci dalga yüzde 9,8 daraldı

2019 yılında yüzde 0,6 oranında büyüme kaydeden Alman ekonomisi, 2020 yılında salgının etkisini en çok pandeminin 1.dalgasının yaşandığı ikinci çeyrekte hissetti. Üç ayda yüzde 9,8 daralan ekonomi kısıtlamaların gevşetildiği üçüncü çeyrekte ise yüzde 8,2'lik bir sıçrama kaydetti.

Destatis hesaplamalarından sorumlu Michael Kuhn, Aralık ayı hakkında henüz çok az veriye sahip olduklarını ve ancak dördüncü çeyrekte büyümenin "kabaca durgunlaştığını" açıkladı.

Almanya ekonomisinde son daralma, ekonomik krizin yaşandığı 2009'da yüzde 5,7 oranında görülmüştü.
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