'Alman ekonomisi resesyona girecek'





SVR, tüketici fiyatlarında yakın zamanda keskin bir düşüş beklemezken, ülkede bu yıl ortalama enflasyonun yüzde 8, 2023’te ise 7,4 olacağını tahmin ediyor.

Ekonomi profesörlerinden oluşan SVR, Almanya ekonomisine ilişkin yıllık raporunu yayınladı.Alman hükümetinin maliye politikasını belirlemede rehberlik eden beş kişilik kurul raporunda, bu yıl ekonominin yüzde 1,7 büyümesini beklediğini bildirirken, gelecek yıl enerji krizi nedeniyle yüzde 0,2'lik daralma öngörüsünde bulunduEnerji krizi ve yüksek enflasyonun haneler ve şirketler üzerinde ağır bir baskı oluşturduğuna yer verilen raporda, enerji ve gıda fiyatlarında devam eden keskin artışın satın alma gücü kaybına ve özel tüketimin azalmasına neden olduğu vurgulandı.SVR, mümkün olduğunca yüksek enerji fiyatlarına karşı hanelere ve şirketlere yardım sağlanması gerektiğine dikkati çekiyor.Enerji krizinin özellikle enerji yoğun sanayi kollarında üretimi olumsuz etkilediğini belirten kurul, küresel ekonomideki yavaşlamanın Alman mallarına olan talebi zayıflattığını ifade etti.Almanya'nın Ekonomi Bilirkişi Kurulu, Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) enflasyonla mücadeleye devam etme çağrısında bulundu.