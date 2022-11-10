Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Alman ekonomisi resesyona girecek' /10 Kasım 2022 10:34

'Alman ekonomisi resesyona girecek'

Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), enerji krizi nedeniyle Alman ekonomisinin gelecek yıl 0,2 daralacağı öngördü.

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Ekonomi profesörlerinden oluşan SVR, Almanya ekonomisine ilişkin yıllık raporunu yayınladı.

Alman hükümetinin maliye politikasını belirlemede rehberlik eden beş kişilik kurul raporunda, bu yıl ekonominin yüzde 1,7 büyümesini beklediğini bildirirken, gelecek yıl enerji krizi nedeniyle yüzde 0,2'lik daralma öngörüsünde bulundu

Enerji krizi ve yüksek enflasyonun haneler ve şirketler üzerinde ağır bir baskı oluşturduğuna yer verilen raporda, enerji ve gıda fiyatlarında devam eden keskin artışın satın alma gücü kaybına ve özel tüketimin azalmasına neden olduğu vurgulandı.

SVR, mümkün olduğunca yüksek enerji fiyatlarına karşı hanelere ve şirketlere yardım sağlanması gerektiğine dikkati çekiyor.

Enerji krizinin özellikle enerji yoğun sanayi kollarında üretimi olumsuz etkilediğini belirten kurul, küresel ekonomideki yavaşlamanın Alman mallarına olan talebi zayıflattığını ifade etti.

Bu yıl için enflasyon beklentisi yüzde 8

SVR, tüketici fiyatlarında yakın zamanda keskin bir düşüş beklemezken, ülkede bu yıl ortalama enflasyonun yüzde 8, 2023’te ise 7,4 olacağını tahmin ediyor.

Almanya'nın Ekonomi Bilirkişi Kurulu, Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) enflasyonla mücadeleye devam etme çağrısında bulundu.
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