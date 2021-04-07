Samanyolu Haber /Ekonomi / Alman ekonomisinde 30 yıl sonra dev bütçe açığı /07 Nisan 2021 12:32

Alman ekonomisinde 30 yıl sonra dev bütçe açığı

Almanya'nın 2020'deki bütçe açığı 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

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Alman İstatistik Ofisi, 2020 yılı bütçe açığının 189,2 milyar euro ile 1990'daki birleşmeden bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktığını duyurdu. Ayrıca ülke 2013'ten bu yana ilk kez bütçe açığı vermiş oldu.

Euronews'in haberine göre, bütçe açığının koronavirüs salgını nedeniyle kaydedildiği belirtildi.

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İstatistik ofisi, 2020'de kamu harcamalarının yüzde 12.1 artarak 1.7 trilyon euroya yükseldiğini duyurdu. Ayrıca vergi alımı yüzde 3,5 düşüşle 1,5 trilyon euroya geriledi.

Salgının üçüncü dalgasını kontrol altına almak için mücadele eden Almanya'nın Maliye Bakanı Olaf Scholz geçen ay koronavirüs kaynaklı ekonomik çöküşten kurtulmak için "ne gerekiyorsa yapacağı" sözünü vermişti.
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