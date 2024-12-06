Alman ekonomisinde karamsar tablo: Sanayi üretiminde gerileme sürüyor

Almanya'da sanayi üretiminde Eylül ayından sonra Ekim ayında da gerileme yaşandı. Federal İstatistik Dairesi'nin bugün yaptığı açıklamaya göre, Almanya'da üretim Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1 düşüş gösterdi.





DW Türkçe'nin haberine göre Ağustos-Ekim dönemindeki üretim de bir önceki üç aya kıyasla yüzde 0,4 azaldı. Almanya'da üretimde yıllık bazda da düşüş oldu. Ekim 2024'teki üretimde Ekim 2023'e göre yüzde 4,5 azalma kaydedildi.





Almanya'da Eylül ayında da üretimde düşüş kaydedilmişti. Federal İstatistik Dairesi, Eylül ayına dair verileri revize ederek, Eylül'de üretimin Ağustos ayına kıyasla yüzde 2 azaldığını bildirdi. Bu veri daha önce yüzde 2,5 olarak açıklanmıştı.





Federal İstatistik Dairesi'nin verileri yayınlanmadan önce Reuters haber ajansının ekonomistler arasında yaptığı ankete göre üretimde yüzde 1,2 oranında büyüme bekleniyordu.





Federal İstatistik Dairesi'nin yaptığı açıklamaya göre, Almanya'da üretimdeki gerilemede enerji üretimindeki düşüş etkili oldu. Enerji üretiminde Ekim 2024'te bir önceki aya göre yüzde 8,9 düşüş kaydedildi. Otomobil sektöründeki yüzde 1,9 düzeyindeki gerilemenin de olumsuz etki yarattığı belirtildi.





Enerji ve inşaat hariç sanayi üretimi de Ekim ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 düşüş gösterdi. Tüketim mallarının üretimi Eylül'e kıyasla yüzde 1 düşerken, sermaye mallarının üretimindeki gerileme yüzde 0,4 olarak kaydedildi. Sanayi dışında inşaat sektöründe ise üretimde geçen aya kıyasla değişiklik olmadı.





Ekonomide karamsar tablo

Almanya Ekonomi Bakanlığı Ekim ayı verilerini "Bu, sanayi ekonomisinin hâlâ gerileme döneminde olduğuna işaret ediyor" sözleri ile değerlendirdi.





Alman Sanayi ve Ticaret Odası (DIHK) da yakın bir zamanda iyileşme beklenmediğini bildirdi. DIHK, bunun nedeninin yüksek maliyetler, ekonomi politikasındaki belirsizlikler, nitelikli eleman sıkıntısının devam etmesi ve "işleri felç eden" bürokrasi olarak açıkladı. Bütün bunların şirketler üzerinde yük oluşturduğuna işaret eden DIHK, yeterince sipariş alınmadığını ve özellikle ülke içinde talebin düşük olduğunu ifade etti.





Commerzbank Baş Ekonomisti Jörg Krämer de "Alman ekonomisi en iyi ihtimalle yılın ilk yarısında durgunluk yaşayacak" değerlendirmesini yaptı. Bundan sonraki dönemde de otomobil üreticileri ve tedarikçilerinde yaşanan kriz nedeniyle "güçlü bir toparlanmanın" beklenmediğini belirten Krämer, 2025 yılında da gayri safi yurt içi hasılada büyümenin tahminlere göre sadece yüzde 0,2 düzeyinde kalacağını söyledi.