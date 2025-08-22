Samanyolu Haber /Dünya / Alman ekonomisinde kırmızı alarm: Durumu beklenenden kötü çıktı /22 Ağustos 2025 12:50

Alman ekonomisinde kırmızı alarm: Durumu beklenenden kötü çıktı

Alman ekonomisi Nisan-Haziran dönemini kapsayan yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 küçüldü. Kamu harcamalarının ise aynı dönemde yüzde 0,8 arttığı bildirildi.

SHABER3.COM

Federal İstatistik Dairesi, Alman ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 küçüldüğünü duyurdu. Temmuz ayında yapılan tahminlerde küçülmenin yüzde 0,1 olacağı öngörülüyordu.

İstatistik Dairesi'ne göre yaşanan küçülmenin başlıca sebebi sanayi üretiminin beklenenin altında kalmış olması. Alman ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyümüş, bir önceki çeyrek olan 2024'ün son çeyreğinde de yüzde 0,2'lik bir büyüme kaydetmişti.

Özellikle ham madde ve yedek parça üretimi yapan imalat sanayii ile ilgili prodüksiyon verilerinin Haziran ayında öngörülenden düşük çıktığını aktaran İstatistik Dairesi, ikinci çeyrekle ilgili özel tüketim verilerinin de, hizmet sektöründen gelen yeni bilgiler ışığında yapulan değerlendirmeler sonucunda, Haziran ayı için olumsuz anlamda değiştirildiğini bildirdi.

DW Türkçe'nin haberine göre Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan yılın ikinci çeyreğinde toplam tüketimin yüzde 0,3 arttığını ortaya koyan veriler, özel tüketim harcamalarının yüzde 0,1, kamunun tüketim harcamalarının ise yüzde 0,8 arttığını gösteriyor.

Makine, alet ve araçlara yapılan yatırımlar ise söz konusu dönemde yüzde 1,9 azalırken aynı düşüş imar yatırımlarında yüzde 2,1 oldu.

Dış ticaret de Alman ekonomisine 2025'in ikinci çeyreğinde olumlu katkı sunamadı. Nisan-Haziran arası dönemdeki ihracat, Ocak-Mart dönemince kıyasla yüzde 0,1 azaldı.

2024'ün ikinci çeyreği ile kıyaslandığında ise Almanya'nın gayri safi yurt içi hasılası (GSYİH), bu yıl aynı dönemde yüzde 0,2 geriye gitti. Ancak bu yıl yılın ikinci çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine göre, resmi tatiller sebebiyle bir iş günü daha az olduğu ve bunun hesaba katıldığı durumda, 2025'in ikinci çeyreğinde, 2024'ün ikinci çeyreğine göre yüzde 0,2'lik bir ekonomik büyüme sağlandığı Federal İstatistik Dairesi tarafından ifade ediliyor.    
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Alman ekonomisinde kırmızı alarm: Durumu beklenenden... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:15:39