Samanyolu Haber /Gündem / Alman ekonomisinde yüzde 8,5'lik büyüme /24 Kasım 2020 15:31

Alman ekonomisinde yüzde 8,5'lik büyüme

Alman ekonomisi ilkbahar aylarında koronavirüsle gelen darbenin ardından Temmuz-Eylül döneminde tahminlerin üzerinde büyüme kaydetti. Artan ihracat ve tüketim büyüme rakamlarında etkili oldu.

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Alman ekonomisi, koronavirüs kısıtlamalarının etkili olduğu ilkbaharın ardından yaz aylarında tahminlerin üstünde büyüme gösterdi. Federal İstatistik Dairesi, Temmuz-Eylül döneminde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'da (GSYİH) yüzde 8,5'lik artış kaydedildiğini açıkladı. Daha önceki geçici tahminlerde üçüncü çeyrek için büyüme yüzde 8,2 olarak öngörülmüştü.

Ekonomik büyüme oranında, artan ihracat ve tüketimin etkili olduğu belirtildi. İstatistik Dairesi verilerine göre Temmuz-Eylül döneminde özel tüketim yüzde 10,8, mal ve hizmet ihracatı yüzde 18,1 oranında artış gösterdi.

Yıllık bazda 2019 verileriyle karşılaştırıldığında ise korona krizinin ekonomi üzerinde derin izler bıraktığı görülüyor. Alman ekonomisi, 2019'un üçüncü çeyreğine göre yüzde 3,9 küçülmüş durumda.

Son çeyrekte küçülme bekleniyor

Koronavirüs vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesiyle alınan kısıtlama önlemlerinin ekonomide yeniden yavaşlamaya neden olması bekleniyor. Alman merkez bankası Bundesbank, 2020'nin son çeyreğinde GSYİH'nın bulunduğu noktada kalacağı, hatta gerileyebileceğini bildirdi. Ancak yıl sonundaki küçülmenin Mart ve Nisan aylarına göre çok daha yumuşak olması tahmin ediliyor.

Alman ekonomisinin 2020 genelinde ise bir önceki yıla göre yüzde 5,1 ila yüzde 5,5 oranında küçülmesi bekleniyor. Alman ekonomisi en son 2009 yılındaki küresel mali kriz döneminde yüzde 5,7 oranında küçülmüştü.
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