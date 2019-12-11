Alman elçiliğinin avukatını 'mültecilerin doğru söylediğini kanıtladığı' için tutuklamışlar

İstihbarat ve güvenlik kaynaklarının Demirören Haber Ajansı'na (DHA) servis ettiği habere göre Almanya İçişleri Bakanlığı ile Yabancılar Dairesi, gelecek belgelere güvenmediği için Türkiye’den istemesi gereken resmi bilgi ve belgeleri Almanya’nın Türkiye Büyükelçiliği çalışanı avukat Yılmaz Sunar’dan istedi.







Avukat Sunar mesleği gereği erişim imkânı olan yargı sistemi içinde iltica başvurusu yapanların bilgi ve belgelerini Alman Büyükelçiliği vasıtasıyla Almanya'ya gönderdi.





ÖZEL EKİP TARAFINDAN TAKİP EDİLEN AVUKAT 4 AY ÖNCE YAKALANDI





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Barosu’na kayıtlı hukuk bürosu sahibi olan avukat Yılmaz Sunar’ın bazı yabancı ülke büyükelçilerine Türkiye vatandaşlarıyla ilgili bilgi verdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.





Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan 5 kişilik ekip de avukat Sunar’ı takibe aldı.





Sürekli şehirlerarası yolculuk yapan avukatı takip eden ekip, geçen eylül ayında Sunar’ın otobüsle İstanbul’dan Ankara’ya geleceği istihbaratını aldı. Bunun üzerine bir sivil polis, avukatın bindiği yolcu otobüsünde hemen arkasındaki koltuğa bilet aldı.





Kendisini takip eden polislerden habersiz yolculuk yapan Yılmaz Sunar, Ankara’ya indiğinde gözaltına alındı.





İLTİCA EDENLERİN BİLGİ VE BELGELERİ MİT'İN ELİNE GEÇTİ





Almanya’nın, Ankara Büyükelçiliği’nde görevli hukuk danışmanı olduğunu açıkladığı avukat Yılmaz Sunar’ın tutuklanması sebebiyle özellikle Hizmet Hareketi mensuplarının iltica müracaatlarıyla ilgili bilgilerin Ankara’nın eline geçmiş olmasından endişe ediliyor.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarına göre Almanya İçişleri Bakanlığı ve Yabancılar Dairesi’nin, başvuru yapanla ilgili bilgi ve belgeleri, Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla Türkiye’den istemesi gerekiyor.





Avukat Sunar, iltica başvurusu yapan kişilerin bilgi ve belgelerini, mesleki erişim hakkı bulunan yargı sisteminde elde etti.





BİLGİLERİ ALMANYA YABANCILAR DAİRESİ'NE GÖNDERİYORDU





Akabinde bilgileri Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla Almanya İçişleri Bakanlığı ve Yabancılar Dairesi’ne aktardı.





İddialara göre Sunar’ın üzerinde ve İstanbul’daki bürosunda yapılan aramada iltica talebinde bulunan kişilere ait binlerce belge bulundu.





Avukatın sorgusunda ise kendisiyle birlikte çalışan kişilerin isimlerini verdiği iddia edildi.





HABERİ MİT'İN SIZDIRMASI "MANİDAR" BULUNDU





Milli İstihbarat Servisi'nin (MİT) servis ettiği söz konusu habere göre iltica müracaatında bulunan bilgiler avukatın ofisinin aranmasıyla ellerine geçti.





Haberde asılsız iddialar da yer aldı. Bunların başında Türkiye'de cadı avı yapılmadığı, darbeyle ilişkisi olmadığı halde iltica edenlerin darbeci olduğu gibi ifadeler geliyor.





Alman makamlarına göre 320 kişinin bilgilirenin MİT'in eline geçtiği açıklanırken, Alman basınına yansıyan haberlere göre bu sayı binleri buluyor.