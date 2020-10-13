Alman finans devi Commerzbank: Türk Lirası daha da değer kaybedecek

Commerzbank, TCMB'nin döviz rezevrlerinde düşüş ve artan koronavirüs vakalarının sermaye girişlerinde bir toparlanma umutlarını azaltmasına bağlı olarak Türk Lirası'nın daha da zayıflayabileceğini savundu.





Türkiye'nin Ağustos ayı ödemeler dengesi verisinin beklentilerden daha büyük cari işlemler açığına ve zayıf sermaye girişine işaret ederek





Türk Lirası açısından "hayal kırılığı" yaratıcı olduğunu savunan Commerzbank anaisti Tatha Ghose, "Bu hayal kırıklığı yaratan veri Türkiye'nin döviz rezevrlerinin serbest düşüşte olduğu bir dönemde geldi" değerlendirmesini yaptı.





Ghose, TCMB'nin faiz arıtırımlarının, alının bu kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dilekleri ile "esastan çatışma" içinde olması nedeniyle "etkisiz" olduğunu da savundu.



