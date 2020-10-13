Samanyolu Haber /Gündem / Alman finans devi Commerzbank: Türk Lirası daha da değer kaybedecek /13 Ekim 2020 16:42

Alman finans devi Commerzbank: Türk Lirası daha da değer kaybedecek

Alman finans devi Commerzbank, Türk Lirası'nın daha da zayıflayabileceğini savundu.

SHABER3.COM

Commerzbank, TCMB'nin döviz rezevrlerinde düşüş ve artan koronavirüs vakalarının sermaye girişlerinde bir toparlanma umutlarını azaltmasına bağlı olarak Türk Lirası'nın daha da zayıflayabileceğini savundu.

Türkiye'nin Ağustos ayı ödemeler dengesi verisinin beklentilerden daha büyük cari işlemler açığına ve zayıf sermaye girişine işaret ederek

Türk Lirası açısından "hayal kırılığı" yaratıcı olduğunu savunan Commerzbank anaisti Tatha Ghose, "Bu hayal kırıklığı yaratan veri Türkiye'nin döviz rezevrlerinin serbest düşüşte olduğu bir dönemde geldi" değerlendirmesini yaptı.

Ghose, TCMB'nin faiz arıtırımlarının, alının bu kararların  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dilekleri ile "esastan çatışma" içinde olması nedeniyle "etkisiz" olduğunu da savundu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Alman finans devi Commerzbank: Türk Lirası daha da değer... Sonraki Haber >>

Küçük ortak Perinçek'ten Öcalan iddiası!

Küçük ortak Perinçek'ten Öcalan iddiası!

Açılmış köprüyü fark etmedi!

Açılmış köprüyü fark etmedi!

Nasıl yani geçen senenin verisi olmasın bu?

Nasıl yani geçen senenin verisi olmasın bu?

Film gibi bir hadise !

Film gibi bir hadise !

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Gökdelende yangın dehşeti!

Gökdelende yangın dehşeti!

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:18:06