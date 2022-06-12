Alman Gazeteciler Birliği’nden AKP iktidarına: ‘Gazeteci avı’nı bırakın

Türkiye’de “Gazeteci avı” başlıklı basın açıklamasında DJV, son günlerde Türk hükümetinin sürgünde yaşayan gazetecilerin kanallarını kapattığına dikkat çekildi ve pek çok kullanıcı için o kanalların, kalan nadir bağımsız haber alma kaynakları olduğu belirtti.







DJV, hafta içinde Diyarbakır’da gazetecilere yönelik düzenlenen baskınları ve gözaltıları da sert şekilde eleştirdi. DJV Başkanı Prof. Dr. Frank Überall, yapılanların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın medyayı düşman gören çizgisinin ve bağımsız sesleri bastırmak için yıllardır sürdürdüğü politikasının bir göstergesi olduğunu belirtti. Überall ayrıca Türk hükümetinden gözaltında tutulan gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını da talep etti.





DJV Başkanı Überall, son haftlarda gazeteciler ve medyaya yönelik yaşanan baskıların sonuçsuz kalmaması gerektiğini de belirterek, Alman hükümetinden Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “gazeteci avı yapmanın hoşgörülür bir suç olmadığını açıkça ortaya koymasını” talep etti.





Diyarbakır’da hafta içinde farklı basın kuruluşlarında çalışan 20’den fazla gazeteci ev ve iş yerlerine düzenlenen baskınlar ile gözaltına alındı. Diyarbakır’da Çarşamba sabahı çeşitli basın kuruluşlarında çalışan 20’den fazla gazeteci ev ve iş yeri baskınlarıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan gazeteciler arasında Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Serdar Altan, JIN NEWS Müdürü Safiye Alagaş ve Mezopotamya Haber Ajansı editörü Aziz Oruç bulunuyor.





Gazetecilerin gözaltı süresi iki gün daha uzatıldı

Diyarbakır’da 8 Haziran’da evlerine ve çalıştıkları kurumlara yapılan baskınla gözaltına alınan Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı Serdar Altan, Xwebûn Gazetesi Yazı İşleri Müdür Mehmet Ali Ertaş, JİNNEWS Haber Müdürü Safiye Alagaş, JINNEWS editörü Gülşen Koçuk, Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Aziz Oruç ve Ömer Çelik’in de aralarında olduğu 20’si gazeteci 21 kişi ek gözaltı süresi için Diyarbakır Adliyesi’ne getirildi.







Dokuz8 Haber’in aktardığına göre, adliyeye getirilen gazeteciler, burada uzun süre boyunca kelepçeli şekilde bekletildi. Gazetecilerin tepki vermesi üzerine kelepçeler çıkartılırken, gazetecilerin gözaltı sürelerinin iki gün daha uzatılması yönünde karar verildi.





Dört gündür gözaltında olan gazeteciler hakkında verilen iki günlük gözaltı süresiyle birlikte, gazeteciler 6 gün gözaltında kalmış olacak. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde tekli hücrede tutulan gazetecilerin dosyalarındaki kısıtlılık kararı ise sürüyor.