Samanyolu Haber /Spor / Alman gazetecilerden Anayasa Mahkemesi'ne "infaz" çağrısı /16 Nisan 2020 14:27

Alman gazetecilerden Anayasa Mahkemesi'ne "infaz" çağrısı

Alman gazeteciler azılı suçluları tahliye eden, fakat gazetecileri hapiste tutan infaz yasasına dair Anayasa Mahkemesi'ne çağrıda bulundu. Yasanın siyasi tutukluları da kapsayacak şekilde genişletmesi istendi.

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Almanya’daki 38 bin gazeteciyi bir araya getiren Alman Gazeteciler Birliği (Deutscher Journalisten-Verband DJV), Anayasa Mahkemesi'ne bir çağrıda bulundu. 
Gazeteciler Yüksek Mahkeme'den yürürlüğe giren İnfaz Yasası'nı bu şekli ile geri çevirmesini ya da iptal etmesini veya siyasi tutukluları da kapsayacak şekilde genişletmesini istedi.




Alman Gazeteciler Birliği tarafından yayımlanan ve “Mahkemelerin hukuku yerine getirmesi lazım” başlığını taşıyan açıklamada, Koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 90 bin tutuklunun hapishanelerden salıverilmesini kararlaştırdığı belirtildi.

Siyasi tutuklular ve sözde terör propagandası yaptıkları için tutuklanan gazetecilerin bu yasanın kapsamı içine alınmadığını belirten birlik, muhalefetin bu konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdığını hatırlattı.
 
Alman Gazeteciler Birliği Başkanı Frank Überall, “Bizim Türk meslektaşlarımıza atfedilen sözde terör propagandası, muhalif ve hükumeti eleştiren haberlerdir. Bu da demokrasilerde gazeteciliğin gereğidir.” ifadelerini kulandı.

AVRUPALI LİDERLERİ GÖRÜŞLERİNİ AÇIKLAMAYA ÇAĞIRDI

Gazeteci Aziz Özer ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) görülen bir davaya işaret eden Alman Gazeteciler Birliği, Türkiye’de terör propagandası yapmakla suçlanan Özer konusunda AİHM’nin Türkiye’yi basın ve fikir özgürlüğünden suçlu bulduğunu vurguladı. 

Özer’in hiçbir suç işlemediğini, onun için de hiçbir hukuki işlem yapılmaması gerektiğini belirttiği ifade edildi.

Başkan Frank Überall, “Bu karar Türkiye’nin muhalif düşünen/eleştiren gazeteciler ile ne yaptığını gözler önüne seriyor.” dedi. 

Alman Gazeteciler Birliği Başkanı, Avrupa makamlarını da Türkiye’deki siyasi tutukluların durumu ve salıverilmesine dair görüşlerini açıklamaya çağırdı. 

Überall, “Türkiye'de onlarca gazeteci hapishanelerde yatıyor.” ifadelerini kullandı.
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