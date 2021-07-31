Alman hakim Hayko Bağdat'ın ifadesini almayı reddetti: Kamu düzeni bozulur

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) savunduğu, yurt dışında yaşayan gazeteci Hayko Bağdat’ın, “propaganda” suçlamasıyla yargılandığı dava kapsamında savunmasının istinabe yoluyla Almanya’da alınması talebi, Almanya devleti tarafından reddedildi. Kararın gerekçesinde “ifade özgürlüğünün devredilemez bir temel hak olduğu” hatırlatıldı.





mlsaturkey.com sitesinde yer alan habere göre; İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava kapsamında Hayko Bağdat, 2013 ve 2018 yılları arasında yaptığı dokuz sosyal medya paylaşımı sebebiyle “zincirleme şekilde ve basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak” ile suçlanıyor. 16 Ağustos 2019’da tamamlanan iddianamede Bağdat’ın tutuklu iş insanı Osman Kavala’nın fotoğrafını paylaşması da suç delili olarak sunuluyor.





‘KAMU POLİTİKASINI İHLAL EDER’

Alman adli makamlarından gelen 5 Nisan 2021 tarihli yazıda, gazetecinin ifadesinin ikamet ettiği ülke olan Almanya’da alınması yönündeki adli yardımlaşma talebinin, Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardımlaşma Avrupa Sözleşmesi’nin 2. maddesinin b fıkrası uyarınca reddedildiği ifade edilerek şöyle dendi: “İfade özgürlüğü, Alman anayasasında devredilemez bir temel hak olarak tanımlandığı için, söz konusu talebin [savunmanın istinabe yoluyla alınması] yerine getirilmesi, Almanya Federal Cumhuriyeti’nin kamu politikasını ihlal edecektir.”





Almanya’nın istinabe talebini geri çevirme gerekçesi olarak sunduğu 2-b maddesi kendisinden yardım istenen tarafın, talebi “memleketinin egemenlik, güvenlik, kanun düzeni veya diğer öz çıkarlarına halel getirecek nitelikte görüyorsa” reddetme yetkisi olduğunu belirtiyor.





BAĞDAT: KALDIK ORTADA YİNE





Hakkındaki kararı sosyal medya hesabından yorumlayan Hayko Bağdat, “Ülkede süren bazı davalarım için burada Alman hakime ifade verecektim. Böyle bir hukuki yöntem var gerçekten. Bizim hakim buradaki hakime yazmış al ifadesini diye. Alman Hakim demiş ki ‘böyle bir dava ifade özgürlüğünü ihlal eder, ben ifadesini almam’ Kaldık ortada yine yani :)” ifadelerini kulandı.



