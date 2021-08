Alman halkı felaket sonrası omuz veren Time to Help gönüllülerine minnettar

Felaketin izlerini silmek için devlet kurumlarının yanında sivil toplum kuruluşları da çalışıyor. Bölgeye en fazla yardım ulaştıran kuruluşlardan biri Time to Help Derneği oldu. İlk günlerde sel bölgesine battaniye, kıyafet, içme suyu ve yiyecek yardımı yapıldı.





Bölgede yaşayan bazı dernek üyeleri de, kalacak yeri olmayan selzedeleri evlerinde misafir etti. Time to Help üyeleri bir ay boyunca selden geriye kalan çamur ve molozları temizleme çalışmalarına devam etti. Her gün farklı şehirlerden bir çok gönüllü, sel bölgesine gelerek temizlik çalışmalarına destek verdi. Uzak şehirlerden, hatta Belçika ve Portekiz gibi diğer Avrupa ülkelerinden bile yardım için gelen dernek gönüllüleri oldu.





Time to Help'in, diğer partner dernekler ile birlikte sergilediği dayanışma ve yardımlaşma örneği bölgede büyük takdir topladı. Sinzig Belediye Başkanı Andreas Geron, yapılan yardımlardan dolayı minnettar olduğunu söyledi.