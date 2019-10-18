Alman hava yolu şirketinden grev kararı

Alman hava yolu şirketi Lufthansa’da çalışan kabin personelleri, ücretlerinin arttırılması konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine 20 Ekim Pazar günü 06.00-11.00 saatleri arasında grev yapacak. Binlerce insanın grevden etkilenmesi bekleniyor.





Alman Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) Sendikası sözcüsü Nicoley Baublies’in açıklamasında, "Lufthansa ile ücretlerin arttırılmasını konusunda anlaşma sağlanamamasından dolayı sendika, beş saatlik iş bırakma eylemi kararı aldı" dedi.





UFO Başkanı Daniel Flohr ise söz konusu eyleme Lufthansa Group çatısı altında olan SunExpress Deutschland, Lufthansa CityLine, Germanwings ve Eurowings firmalarında çalışan kabin personellerinin de katılacağını duyurdu.





Lufthansa, söz konusu grev kararının "yasal olmadığını" ve 20 Ekim'de uçuşların planlandığı gibi devam edeceğini açıklamıştı.





300 uçuş olumsuz etkilenecek





Söz konusu grev nedeniyle 300’den fazla uçuşun olumsuz etkilenmesi beklenirken, bu tarihlerde uçacak yolcuların da tedirgin olduğu belirtildi. Lufthansa, Avrupa genelindeki hava yolu şirketleri arasında artan rekabet nedeniyle bu yıl için kâr hedefini düşürmüştü. Grevin, Düsseldorf, Stuttgart veya Berlin havalimanlarında etkili olması bekleniyor.