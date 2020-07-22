Samanyolu Haber /Dünya / Alman havalimanları için yeni koronavirüs adımı /22 Temmuz 2020 22:48

Alman havalimanları için yeni koronavirüs adımı

Almanya'ya, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu riskli ülkeler grubundan gelenlere havalimanlarında koronavirüs testinin yapılması planlanıyor.

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Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Almanya'nın koronavirüs salgını nedeniyle oluşturduğu riskli ülkeler listesi ile ilgili olarak değişikliğe gitmeyi planlıyor. Almanya'ya riskli ülkelerden gelenlere iki hafta karantina uygulaması yerine havalimanlarında korona testi yapılması gündemde. Bu çerçevede havalimanlarında test merkezleri oluşturulması düşünülüyor.

Havalimanlarında test uygulaması planı, bugün Federal Eyalet Bakanlığı temsilcileri ile 16 eyaletin sağlık bakanları arasında video bağlantısıyla düzenlenen toplantıda gündeme geldi. Ancak bakanlar bu konuda nihai kararı Cuma gününe bıraktı. Bakanların Cuma günü tekrar bir araya gelerek ayrıntıları görüşmesi ve mali sorunlara yanıt bulmaya çalışması bekleniyor.

Bakanlar, riskli ülkelerden gelenlere havalimanında korona testi yapılmasının zorunluluk olmasını istiyor.

Almanya'da şimdiye kadar geçerli olan uygulamaya göre riskli ülkelerden gelenlerin 14 gün boyunca ev karantinasında kalması gerekiyor. Ancak bu kişilerin gerçekten evde kalıp kalmadıkları ya da ilgili sağlık kurumları ile bağlantıda olup olmadıkları bir tartışma konusuydu. Alman hükümeti bu nedenle ülkeyi girişlerde yeni bir önlem alınması üzerinde duruyordu.

Ayrıntıların belirlenmesi gerekiyor

Bakanların, Cuma gününe kadar havalimanlarında korona testlerinin hangi koşullarda yapılacağını belirlemesi gerekiyor. Hızlı testlerin yapılabilmesi için sağlık kurumu çalışanlarının havalimanlarında ne şekilde görevlendirileceklerine ilişkin ayrıntıların, ayrıca testi pozitif çıkan kişilerin hangi süreçlerin geçirileceğinin netleştirilmesi gerekiyor.

Almanya'da ülke içinde ve dışındaki korona vakalarını Robert Koch Enstitüsü takip ediyor. Enstitü, Sağlık ve Dışişleri bakanlıklarıyla birlikte verileri analiz ederek Almanya için geçerli olan riskli ülkeler listesi de oluşturuyor. Enstitünün riskli ülkeler listesinde ABD, Rusya ve Brezilya ile birlikte Türkiye de var. Riskli ülkeler listesinde Avrupa Birliği ülkeleri ise bulunmuyor.

Almanya, riskli ülkeler listesinde olduğu gerekçesiyle Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kaldırmamıştı.

Türkiye'den Almanya'ya ya da karantina uygulaması olan başka bir ülkeye seyahat ettiğinde karantinadan muaf tutulmak için 110 TL karşılığında PCR testi yaptırabiliyordu.

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