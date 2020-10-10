Samanyolu Haber /Gündem / Alman havayolu grubu Lufthansa'nın 650 bin müşterisi hala bilet iadesi için bekliyor /10 Ekim 2020 11:56

Alman havayolu grubu Lufthansa'nın 650 bin müşterisi hala bilet iadesi için bekliyor

Alman havayolu grubu Lufthansa, salgın sebebiyle iptal edilen uçuşlardan dolayı 650 bin müşterisinin ücret iadesi için beklediğini açıkladı . Şirket şu ana kadar Covid-19 ile ilgili 7.3 bilet ile ilgili 3.2 milyar euro ödeme yaptı

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Salgın sürecinde en çok Havayolu sektörü etkilendi. Mart itibarı ile uçuşların büyük oranda durmasıyla planlanan birçok sefer yapılamadı, yolcular mağdur oldu.


Havayolu şirketleri, Covid-19 nedeniyle oluşan mağduriyetleri gidermeye başladı. Türkiye’deki havayolları henüz ödemeye başlamazken, Almanya'nın bayrak taşıyıcı şirketi Lufthansa grubu müşterilerine ücret iadesi yapmaya devam ediyor . 

Şirket bugüne kadar 7,3 milyon bilet için 3,2 milyar Euro'luk iade işlemi yaptı. Ancak hala 650 bin müşteri ücret iadesi için bekliyor. 

Havayolundan yapılan açıklamaya göre , geri ödeme için kalan başvuruları işleme koymak biraz zaman alacak. Çünkü şirketbu işe ayırdığı personelile  saatte  yaklaşık 1700 geri ödeme başvurusunu sonuçlandırıyor . Şirket ayrıca iade için müşterilerine 300 milyon euro daha ödeyecek. 

Lufthansa, Covid-19 salgını nedeniyle neredeyse iflas etme noktasına gelmişti. Alman hükümeti, 9 milyar euroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan kurtarmıştı.
Lufthansa Grubu, birkaç Avrupa havayolundan oluşuyor: Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines ve Eurowings.
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