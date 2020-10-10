Alman havayolu grubu Lufthansa'nın 650 bin müşterisi hala bilet iadesi için bekliyor

Salgın sürecinde en çok Havayolu sektörü etkilendi. Mart itibarı ile uçuşların büyük oranda durmasıyla planlanan birçok sefer yapılamadı, yolcular mağdur oldu.









Havayolu şirketleri, Covid-19 nedeniyle oluşan mağduriyetleri gidermeye başladı. Türkiye’deki havayolları henüz ödemeye başlamazken, Almanya'nın bayrak taşıyıcı şirketi Lufthansa grubu müşterilerine ücret iadesi yapmaya devam ediyor .





Şirket bugüne kadar 7,3 milyon bilet için 3,2 milyar Euro'luk iade işlemi yaptı. Ancak hala 650 bin müşteri ücret iadesi için bekliyor.





Havayolundan yapılan açıklamaya göre , geri ödeme için kalan başvuruları işleme koymak biraz zaman alacak. Çünkü şirketbu işe ayırdığı personelile saatte yaklaşık 1700 geri ödeme başvurusunu sonuçlandırıyor . Şirket ayrıca iade için müşterilerine 300 milyon euro daha ödeyecek.





Lufthansa, Covid-19 salgını nedeniyle neredeyse iflas etme noktasına gelmişti. Alman hükümeti, 9 milyar euroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan kurtarmıştı.

