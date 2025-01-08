Samanyolu Haber /Dünya / Alman havayolu şirketi Lufthansa 10 bin kişiyi işe alacak /08 Ocak 2025 17:58

Alman havayolu şirketi Lufthansa 10 bin kişiyi işe alacak

Lufthansa 2 bin kabin memuru ve 800 pilot dahil bu yıl içinde 10 bin kişiyi işe alacağını açıkladı. Şirket işe alımların yarıdan fazlasını Almanya dışından gerçekleştirecek.

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Alman havayolu şirketi Lufthansa bu yıl dünya çapında farklı meslek gruplarından 10 bin kişiyi işe alacağını açıkladı. Şirket bünyesine geçen yıl da 13 bin yeni personel katılmıştı.

Gelirleri bakımından Avrupa'nın en büyük havayolu şirketi olan Lufthansa halihazırda 90 ülkede 100 binden fazla kişiyi istihdam ediyor.

Şirketin 2025 işe alım programı kapsamında açıkladığı kadroların 2 bini kabin memurları, 800'ü ise pilotlar için ayrılmış durumda. Ayrıca bin 400 yer hizmetleri personeli ve bin 300 teknik eleman istihdam edilecek. İdari kadrolara da alım yapılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre işe alımların yarıdan fazlası Almanya'dan gerçekleştirilecek.

Lufthansa İnsan Kaynakları Müdürü Michael Niggemann geçen yılki 13 bin açık pozisyona 350 binden fazla başvuru aldıklarını söyledi, "Birçok iş profilinden çalışanlar için cazip bir işveren olmayı sürdürdüklerini" belirtti.

Şirket koronavirüs pandemisi sırasında 30 binden fazla kişiyi işten çıkarmıştı.
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