Samanyolu Haber /Dünya / Alman Hipermarket zinciri Real el değiştirdi ve 8 mağazayı kapatma kararı aldı /30 Haziran 2020 09:52

Alman Hipermarket zinciri Real el değiştirdi ve 8 mağazayı kapatma kararı aldı

Almanya'da Real Marketler zinciri Rus Finans şirketine satılınca 8 mağazayı kapatma kararı aldı.

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Rus finans yatırımcısı SCP, Almanya'nın Market zinciri Real'i Metro'dan satın almıştı. Geçen Perşembe günü gerçekleşen devir teslimden hemen sonra  çalışanlar için kötü haber geldi. Hipermarket zinciri Real'in yeni sahipleri şu anda 276 şubenin sekizinin kapatıldığını duyurdu. Real'in , Berlin-Spandau, Duisburg-Süd, Herten-Westerholt, Leißling-Weißenfels, Mönchengladbach-Rheydt, Bitterfeld-Wolfen, Frankenthal ve Goslar şubeleri yıl sonunda kapılarına kilit vuracak . Bu kapanmanın ardından 700 çalışan işsiz kalacak. Şirket satış öncesi 276 şubeden 141'ini rakipleri   Kaufland ve Edeka'ya satmıştı 
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