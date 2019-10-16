Samanyolu Haber /Dünya / Alman hükümet toplantısında 'Türkiye' protestosu /16 Ekim 2019 20:36

Alman hükümet toplantısında 'Türkiye' protestosu

Alman hükümetinin basın toplantısı Türkiye’nin askeri harekâtını protesto eden eylemciler tarafından basıldı. Eylemciler polis tarafından salondan çıkarıldı.

SHABER3.COM

Alman hükümetinin Berlin’deki olağan basın toplantısını basan eylemciler, Türkiye'nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtını protesto etti.

Federal Basın Konferansı binasında toplantının yapıldığı salonu basan yaklaşık 10 eylemci, Türkiye'nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtının Alman silahları ile yapıldığını iddia ederek üzerinde "Saldırı savaşı” yazan pankart açtı.

Bunun üzerine basın toplantısını yöneten Federal Basın Konferansı yöneticisi, protestoculardan salonu terk etmelerini istedi. Eylemcilerin salonu terk etmemesi üzerine polis çağırıldı.

Çok sayıda polisin salona gelmesinden yaklaşık 10 dakika sonra protestocular Federal Basın Merkezi'ni terk etti.

Protesto eyleminin "WomenDefendRojava” ve "Riseup4Rojava” adlı gruplar tarafından düzenlendiği belirtildi. Eylemcilerin dağıttığı bildiride, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Rojava’ya düzenlediği askeri harekât “Uluslararası hukuka aykırı, vahşi bir saldırı savaşı ve soykırım” olarak nitelendirildi.

Türkiye'nin 2018 yılı başında Afrin'e yönelik askeri harekâtında Alman tankları kullandığı iddiaları nedeniyle Alman hükümetinin basın toplantısı yine protesto eylemine sahne olmuştu.
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