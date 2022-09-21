Samanyolu Haber /Gündem / Alman hükümeti enerji devi Uniper'i kamulaştırdı /21 Eylül 2022 12:07

Alman hükümeti enerji devi Uniper'i kamulaştırdı

Almanya ülkeye Rusya'dan en büyük gaz ithalatçısı enerji şirketi Uniper'i kamulaştırdığını duyurdu.

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Almanya hükümeti, Finlandiya kamu şirketi Fortum'un çoğunluk hissesine sahip olduğu enerji şirketi Uniper'i kamulaştırdığını duyurdu.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Alman hükümetinin enerji şirketi Uniper'e 8 milyar avro sermaye aktarılacağı belirtilerek, hükümetin Fortum'un Uniper'deki yüzde 77,9'luk hisse payının hisse başına 1,70 avro karşılığında alacağı aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında, sermaye artırımının ve hisse alımının tamamlanmasının ardından hükümetin Uniper'in yaklaşık yüzde 99'una sahip olacağı belirtilerek, böylece hane halkı ve şirketler için enerji arzının güvence altına alınacağı kaydedildi.

Almanya'nın en büyük gaz ithalatçısı Uniper bu ayın başlarında şirketin Rus gazını ikame etme girişimlerinden kaynaklanan kayıplar günden güne arttığı için ekstra hükümet yardımı istemişti.

Şirket, Rus arzındaki açığı kapatmak için spot piyasadan çok daha yüksek fiyatlardan gaz satın almak zorunda kalmıştı.

Geçen hafta Uniper, hükümetin şirkette kontrol hissesi alabileceğini ve şirketin tamamen kamulaştırılmasıyla sonuçlanabilecek yolun açılabileceğini duyurmuştu.
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