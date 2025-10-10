Samanyolu Haber /Dünya / Alman hükümeti Gazze için ilk adımı attı /10 Ekim 2025 15:20

Alman hükümeti Gazze için ilk adımı attı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkesinin Mısır’la birlikte Gazze’nin yeniden inşası için uluslararası bir konferans düzenlemeyi planladığını açıkladı. Merz, konferansın temel amacının “su ve enerji altyapısının, sağlık hizmetlerinin yeniden inşası gibi en acil ihtiyaçlara” odaklanmak olacağını söyledi.

Almanya Kalkınma Bakanlığı sözcüsü, Berlin’in Gazze için 850 geçici barınma ünitesi sağlayabileceğini belirtti. Bunlardan 50’sinin Ramallah’ta hazır bulunduğunu ve kısa sürede Gazze’ye ulaştırılabileceğini söyledi. Yetkiliye göre, Gazze’deki binaların yüzde 90’ından fazlası ağır hasar gördü veya tamamen yıkıldı.

Merz ayrıca Almanya’nın 29 milyon avro ek insani yardım sağlayacağını ve serbest bırakılacak rehinelere yönelik tıbbi ve psikolojik destek sunacağını açıkladı.

Cuma günü İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ofisi, Hamas ile yapılan rehine anlaşması çerçevesinin onaylandığını duyurdu. Merz, bu anlaşmanın “hızla uygulanması” gerektiğini vurgulayarak, “Rehineler, aralarında Alman vatandaşlarının da bulunduğu şekilde, artık ailelerine kavuşmalı” dedi.

Almanya, BM raportörleri ve uzmanlar tarafından soykırım olarak nitelenen İsrail’in Gazze’deki saldırılarına karşı çıkmamış, her fırsatta İsrail hükümetine destek vermişti.
