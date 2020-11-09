Alman hükümeti korona aşısını yakında bekliyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, vatandaşların sorularına yanıt verdiği açık kapı gününde video aracılığıyla yaptığı açıklamada koronavirüs aşısında ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





DW’nin haberine göre Merkel, ilk önce kim aşı yapılacağı sorusunun yetkili kurum ve kuruluşlarla tartışıldığını belirterek, “Şimdilik şu kadarını söyleyebilirim; haliyle ilk sırada sağlık çalışanları, doktorlar ve risk grubunda yer alan insanlar yer alacak. Ülkemizde bu kişilerin sayısı epey yüksek” dedi. Alman hükümetinin yakın bir tarihte koronavirüs aşısının tescil edilmesi beklentisi içinde olduğunu ifade eden Başbakan Merkel, başlarda yeteri dozda aşının mevcut olmayacağını da vurguladı. Merkel, “Hiç kimse aşı olmaya zorlanmayacak, bu kişilerin tercihine kalmış bir karar” dedi.