Alman Hükumeti’ne ‘Türkiye’ eleştirisi: Utanç verici!

Yeşiller Federal Meclis Milletvekili Cem Özdemir, Berlin’in Türkiye politikasını sert biçimde eleştirdi. Alman hükumetinin Türkiye’deki demokratik kuruluşlara desteğinin yetersiz olduğunu belirten Özdemir “Alman hükumetinin Türkiye’deki sivil toplumu desteklemek üzere ilave çaba sergilemeyi gerekli görmemesi utanç verici” diye konuştu. Cem Özdemir, meclis grubu olarak federal hükumete yönelttikleri bir soru önergesine verilen cevapta, Merkel yönetiminin, özellikle Türkiye’de hukuk devleti meselesinde muallakta kalan açıklamalar yaptığını ve konuyu ikili temaslarda yeterince dile getirmediğini söyledi.







ERDOĞAN’A DAHA AÇIK VE NET MESAJLAR VERİLMELİ





Welt gazetesine konuşan Özdemir, “Türkiye Savunma Bakanı bu hafta Almanya’ya yönelik sempati atılımı amacıyla Almanya’ya geldiği sırada, Türkiye’de Erdoğan muhalefete yönelik baskıyı daha da artırdı ve barışçıl biçimde gösteri düzenleyen protestocuları tutuklattı“ diye konuştu ve Türkiye’deki sivil toplumla dayanışmanın yetersiz kaldığını belirtti. Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz hafta Salı günü Berlin’e gelmiş, burada Alman mevkidaşı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) parti üyesi Annegret Kramp-Karrenbauer tarafından kabul edilmişti. Yeşiller partili politikacı Özdemir, “Alman hükümeti yatıştırma temelli politikasına son verip, Erdoğan’a açık ve net biçimde ‘gerçek yakınlaşma istiyorsan partnerlerimize böyle davranamazsın’ demeli” diye konuştu. Özdemir, “Türkiye’deki sivil yapılanmalar, Türk toplumu içinde Avrupa’ya sempatiyle bakanlar ile aramızdaki köprü, o nedenle onları yarı yolda bırakmamalıyız” diye konuştu.



