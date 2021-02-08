Alman Hükumeti’ne ‘Türkiye’ eleştirisi: Utanç verici!

Yeşiller Federal Meclis Milletvekili Cem Özdemir, Berlin’in Türkiye politikasını sert biçimde eleştirdi. Alman hükumetinin Türkiye’deki demokratik kuruluşlara desteğinin yetersiz olduğunu belirten Özdemir “Alman hükumetinin Türkiye’deki sivil toplumu desteklemek üzere ilave çaba sergilemeyi gerekli görmemesi utanç verici” diye konuştu. Cem Özdemir, meclis grubu olarak federal hükumete yönelttikleri bir soru önergesine verilen cevapta, Merkel yönetiminin, özellikle Türkiye’de hukuk devleti meselesinde muallakta kalan açıklamalar yaptığını ve konuyu ikili temaslarda yeterince dile getirmediğini söyledi.
ERDOĞAN’A DAHA AÇIK VE NET MESAJLAR VERİLMELİ
Welt gazetesine konuşan Özdemir, “Türkiye Savunma Bakanı bu hafta Almanya’ya yönelik sempati atılımı amacıyla Almanya’ya geldiği sırada, Türkiye’de Erdoğan muhalefete yönelik baskıyı daha da artırdı ve barışçıl biçimde gösteri düzenleyen protestocuları tutuklattı“ diye konuştu ve Türkiye’deki sivil toplumla dayanışmanın yetersiz kaldığını belirtti. Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz hafta Salı günü Berlin’e gelmiş, burada Alman mevkidaşı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) parti üyesi Annegret Kramp-Karrenbauer tarafından kabul edilmişti. Yeşiller partili politikacı Özdemir, “Alman hükümeti yatıştırma temelli politikasına son verip, Erdoğan’a açık ve net biçimde ‘gerçek yakınlaşma istiyorsan partnerlerimize böyle davranamazsın’ demeli” diye konuştu. Özdemir, “Türkiye’deki sivil yapılanmalar, Türk toplumu içinde Avrupa’ya sempatiyle bakanlar ile aramızdaki köprü, o nedenle onları yarı yolda bırakmamalıyız” diye konuştu.
MÜLTECİ KRİZİ
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in 2014’ten itibaren Türkiye politikasında yumuşak karnı hep mülteci krizi oldu. Mülteci krizinin başladığı 2014 yılı sonunda Alman Federal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre Almanya’da 118 bin 196 Suriye vatandaşı bulunuyordu. Ocak 2015 ile Ekim 2015 arasında Almanya’ya sığınma talebinde bulunmak için 243 bin 721 Suriye vatandaşı vardı. daha giriş yaptı. Böylecee Ekim 2015 itibarıyla Almanya’da ikamet eden Suriyeli sayısı 360 bine ulaştı. Mülteci krizinin zirveye çıktığı 2016’da ise 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle Almanya’daki toplam Suriyeli sayısı 637 bin 845’e ulaştı. 2020 yılı sonu itibariyle Almanya’da yaklaşık 1,8 milyon civarında Suriyeli mülteci bulunuyor. Merkel, 2021 yılı Eylül ayında yapılacak seçim sonrası görevi bırakacak. Alman Şansölyesi’nin son 7 yılına damgasını vuran mülteci krizi sırasında Merkel’in gözünde Türkiye “mülteci akınına karşı bariyer” oldu. Merkel’in Türkiye politikası bu nedenle Alman iç kamuoyunda da eleştiri konusu oldu. Muhalifler, Merkel’i sürekli olarak AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı insan hakları ve demokrasi konusunda “yumuşak” davranmakla suçladı.