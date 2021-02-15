Alman Hükümeti: “Terörün hiçbir meşru gerekçesi olamaz”

Alman Hükümeti, 13 Türk vatandaşının Kuzey Irak'ta öldürülmesi nedeniyle Türkiye’ye taziyelerini iletti.





Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Andrea Sasse, hükümetin olağan basın toplantısında bir soru üzerine, Kuzey Irak’ta öldürülen Türk vatandaşlarıyla ilgili açıklama yaptı.





“Buradan kurbanların ailelerine derinden hissettiğimiz taziyemizi sunmak istiyoruz” diyen Sasse, “Terörün hiçbir meşru gerekçesi olamaz. Silahlı ihtilaflarda mutlaka insani uluslararası hukuka tümüyle riayet edilmelidir” ifadelerini kullandı.





AB: “Türkiye’nin acısını derinden paylaşıyoruz”

AB’nin Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da konuyla ilgili açıklama yaptı.





Delegasyon tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





“Irak’ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının PKK tarafından öldürüldüğü terör saldırısı nedeniyle Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu adına Türk halkına taziyelerini sunar. Yakınlarını kaybetmiş yaslı ailelerin ve Türkiye'nin acısını derinden paylaşıyoruz.”