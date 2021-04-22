Alman hükümeti zaten haberdarmış

Alman Sol Parti Federal Meclis Milletvekili Gökay Akbulut söz konusu durum hakkında Federal Hükümetin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.







artigercek.com'da yer alan haberde Akbulut'un verdiği soru önergesine hükümet, "Türk hizmet pasaportlarıyla Türkiye vatandaşlarının girişinin nasıl işlediğinin uzun süredir farkındayız" yanıtını verdi.





Akbulut verdiği soru önergesinde, "Federal Hükümet'in Türkiye basınında çıkan "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirme Projesi" adı altında bir suç örgütünün yaklaşık 1000 kişiye ödünç Gri Pasaport sağlayarak Almanya'ya vizesiz giriş yapmalarını sağlandığına ve bunda da AKP'li belediye başkanının yardımının önemli bir rol oynadığına dair çıkan haberlerle ilgili hangi bilgilere sahip olduğunu, bu kişilerin 5.000-8.000 euro'luk ödeme karşılığında aldıkları "gri pasaportları", Almanya'ya vardıktan sonra Türkiye'ye göndermek üzere suç örgütüne geri vererek iltica başvurusu yaptıkları yönündeki iddialara ilişkin Almanya'da hâlihazırda bir soruşturma var mı?" sorusu yer aldı.





"FARKINDAYIZ, POLİSİ UYARDIK"





Almanya Federal Hükümet'inin soru önergesine verdiği yanıtta, şu ifadeler yer aldı:





"Federal Hükümet, 'gri pasaportlar' olarak adlandırılan Türk hizmet pasaportlarıyla Türkiye vatandaşlarının girişinin nasıl işlediğinin uzun süredir farkındadır. Bu hizmet pasaportlarının sahipleri vizesiz olarak 180 gün içinde en fazla 90 gün Schengen bölgesinde kalabilirler. Soruşturmayla ilgili makamların elde ettikleri bilgilere göre, Türkiye'de bu kişilere bu tür ayrıcalıklı pasaportlar, Almanya'ya kısa süreli vizesiz giriş-çıkış yapabilmek ya da iltica etmek amacıyla verilmektedir. Söz konusu hizmet pasaportlarının Türkiye'de olası haksız edinimiyle ilgili yolsuzluk, olanaksız değildir. Sınır polisi kontrolü sırasında seyahatin amacı hakkında şüpheler tespit edilirse, sınır polisi bu kişileri reddedebilir.





Federal polis emniyet müdürlüğü, tüm gümrük memurlarını bu konuyla ilgili hassas ve daha dikkatli olmaya çağırdı. Şu anda Federal Almanya Cumhuriyeti'ne yasadışı yollarla giren göçmen/mültecilerin tam sayısı hakkında bir açıklama yapamamaktadır. Federal polis, Ocak 2021'den beri Türk makamlarıyla yakın temas halindedir ve 25 Ocak 2021'de insan kaçakçılığı şüphesiyle ilgili merkezi bir soruşturma başlattı ve incelenmesi için Bavyera Oberpfalz'daki Weiden savcılığına sundu. Soruşturmayla ilgili daha detaylı bilgi, eyalet yargı merciine tabidir."





Soru önergesinde Federal Hükümete projenin Oldenburg'da bir şirket tarafından hazırlandığı ve bu şirketin Türkiye'de AKP’nin yönetimindeki belediyelerle yakın ilişkide olduğunun ortaya çıktığını bu konunun bilinip bilinmediği de soru olarak yer aldı.





"AKP'DEN HABERİMİZ YOK"





Hükümetin bu soruya verdiği yanıt ise bu şirket ve şirketin AKP’li belediyelerle ilişki içinde olmasıyla ilgili bir bilgilerinin olmadığı yönünde oldu.





Gökay Akbulut verdiği soru önergesine hükümetin verdiği cevabı şöyle değerlendirdi:





“Hükümetin verdiği cevaplar hiç yeterli değil. Netleşmeyen önemli çok konu var. Hükümet 25 Ocak’tan bu yana bu olayların Bavyera Oberpfalz'daki Weiden savcılığı tarafından incelendiği ifade ediyor. Ayrıca yine Federal emniyet müdürlüğü Ocak ayında araştırmalar yapmış. Büyük ihtimalle bu olay ilk değil daha önce de yapılmış. Bu tarz projeler belediyeler çerçevesinde çok sayıda var. Ama bu projelere katılımların ne kadarı gri pasaportlarla yapıldı onu netleştirmeye çalışıyoruz. Burada yaşanan bu yolsuzlukla ilgili Federal emniyet müdürlüğünün Türkiye’deki makamlarla iletişim içinde olduklarını belirtiyorlar. Biz de Sol Parti olarak bu davaların ve çıkacak sonuçların takipçisi olacağız. Ayrıca Hannover’e gelen grubun sadece beş tanesinin iltica başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Diğerlerinin nerede olduğunu Almanya’da mı yoksa başka Avrupa ülkelerine gidip gitmediklerini de bilemiyoruz. Önümüzdeki günlerde yine konunun farklı yönleri hakkında da sorularımızı hükümete yönelteceğiz."