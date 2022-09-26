Samanyolu Haber /Dünya / Alman hükümetinde Covid şoku! /26 Eylül 2022 16:22

Alman hükümetinde Covid şoku!

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un koronavirüs testi poztif çıktı. Başbakan bu haftaki randevularını iptal etti. İçişleri Bakanı Nancy Faeser de koronavirüse yakalandığını duyurdu.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz koronavirüse yakalandı. Alman hükümetinin bir sözcüsü, Pazartesi günü hafif soğuk algınlığı belirtileri gösteren Başbakana yapılan rutin bir korona testinin sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

Scholz'un Federal Başbakanlık'taki konutunda karantinaya girdiği ve bu hafta için planlanan randevularının iptal edildiği bildirildi. Ancak Başbakanın Çarşamba günü eyalet hükümetlerinin başbakanları ile Berlin'de gerçekleştirelecek toplantıya çevrimiçi olarak katılacağı açıklandı.

DW Türkçe'nin haberine göre Başbakan Scholz hafta sonunda Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir dizi temasta bulunmuştu. Hümümet kaynakları Başbakanın seyahate çıkmadan önce ve seyahat dönüşünde yapılan testlerinin sonucunun negatif olarak çıktığını aktardı.

Scholz'un yanı sıra Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser'e de koronavirüs bulaştı.

Faeser, enfekte olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.
 
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