Alman hükümetinde ‘Rus casus’ alarmı

Rusya'nın 6 ayı geride bırakan Ukrayna işgaline uluslararası tepkiler sürerken Avrupa'da da “Rus casus” alarmı yaşanıyor.





Alman basını, ülkede Rus casusların hükümet kurumlarına sızdığı endişelerinin son dönemde ayyuka çıktığını yazdı. Die Zeit gazetesinin haberine göre, Almanya Ekonomi Bakanlığı'nda görevli iki üst düzey çalışan hakkında Rusya için casusluk yaptıkları şüphesiyle soruşturma başlatıldı.





Alman iç istihbarat servisinin, “enerji tedariki konusunda önemli görevler yürüten” iki görevlinin Kremlin'le bağlantısını araştırdığı belirtildi. Habere göre Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck'in danışmanları, bu yıl başında istihbarattan, Rusya'ya yaptırımlar nedeniyle durdurulan Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesiyle ilgili belgelerde görülen tutarsızlıkları araştırmasını istedi. Belgelerde savunulan görüşlerin Almanya'nın resmi duruşundan çok Rusya'nın konumuna yakın olduğu ifade edildi.





Zeit'a göre istihbarat şimdi şüpheli iki kişinin geçmişini ve hükümet içindeki olası “Rus casuslarını” araştırıyor. Bir şüphelinin geçmişte Rusya’ya çalışma gezisi düzenlediğinin ve Rusya’yla duygusal yakınlığı olduğunun tespit edildiği kaydedildi.





ENERJİ KRİZİ GİDEREK BÜYÜYOR





Die Zeit, casusluk iddiaları doğrulanırsa bu durumun Avrupa'da Ruslara karşı yaptırımların hayata geçtiği bir dönemde “çok ciddi bir devlet güvenliği açığı” olacağına dikkat çekti.





Almanya ve Avrupa ülkeleri, Ukrayna'daki savaş sonrası Rusya'yla yaşanan gerilim sonucu ciddi bir enerji krizi yaşıyor. Doğalgaz ve elektrik fiyatları hızla yükselirken Almanya zorlu geçmesi beklenen kış öncesinde katı tasarruf önlemlerini hayata geçirmeye başladı.





Son olarak Rus enerji devi Gazprom, Almanya’ya gaz sevkiyatını geçici olarak durdurdu.