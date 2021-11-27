Alman hükümetinden Kavala açıklaması

Bärbel Kofler'in açıklaması şu şekilde devam etti:





TÜRKİYE YAPTIRIMLARA MARUZ KALABİLİR





Federal Alman Hükümeti'nin İnsan Hakları ve İnsani Yardım Sorumlusu Bärbel Kofler, İstanbul'daki mahkemenin Osman Kavala'nın tutukluğunun devam etmesine dair kararıyla ilgili bir açıklama yaptı.DW Türkçe'nin haberine göre Kofler, açıklamasında, "İstanbul'daki mahkeme bugünkü kararı ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) talebine uyma şansını ne yazık ki kaçırmıştır; ki bu talep, yani Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması, iki yıldır yerine getirilmiyor. Bundan dolayı üzüntü duyuyorum" dedi.Kofler, Avrupa Konseyi'nin birkaç gün içerisinde bu sürecin nasıl ilerleyeceğine dair kararını vereceğini belirtti."Ancak benim için net olan bir şey var ki o da bu konu ne sadece Osman Kavala'nın şahsıyla ne de sadece Türkiye ile ilgili değil. Bu konu Avrupa'da insan haklarının genel olarak korunması ile ilgilidir. Avrupa Konseyi kurulduğundan bu yana Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması insan haklarının korunması alanında inşa etmeye çalıştığı sistemin temel taşıdır. Türkiye dahil bütün üyeleri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan temel insan hakları standartlarını uygulama taahhüdü vermiştir. Buna Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamak da dahildir. Avrupa Konseyi ülkelerinde yaşan insanların yararına olacak şekilde bu sistemi sürdürmek ve güçlendirmek önemlidir."Çarşı ve Gezi Parkı davalarının birleştirilmesinden sonraki ikinci duruşma bugün İstanbul 13'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 52 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, 1488 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına oy çokluğu ile karar verdi.Mahkeme heyetinin Kavala kararıyla birlikte Türkiye, Avrupa Konseyi‘nin yaptırımlarına maruz kalma tehlikesi ile karşı karşıya. Zira, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 16-17 Eylül'de yaptığı toplantıda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına karşın iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılmadığını hatırlatıp, bir sonraki toplantıya kadar AİHM kararının uygulanmaması durumunda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46'ncı maddesinin dördüncü fıkrası gereği Türkiye hakkında yasal süreç başlatılacağını duyurmuştu.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin bir sonraki oturumu 30 Kasım, bir sonraki duruşma ise 17 Ocak'ta yapılacak