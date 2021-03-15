



Almanya’da salgınla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü’nün (RKI) İspanya’nın Mallorca adasını risk bölgesi listesinden çıkarmasından sonra adaya yönelik rezervasyonların patlaması üzerine federal hükümet koronavirüs salgını nedeniyle turistik seyahatten kaçınılması çağrısında bulundu.





Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert pazartesi günü Berlin’e yaptığı açıklamada, "Çağrı kesinlikle gerekli olmayan seyahatlerden feragat edilmesine yönelik" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr'dan da benzer bir açıklama geldi. Adebahr "Seyahat uyarısı olmaması seyahat edilmesi için bir davet değildir" dedi. Ancak kararı herkesin kendisinin vereceğini de belirtti.





Risk bölgesi listesinden çıkarıldı

Alman hükümeti cuma günü Mallorca adası, İspanya’nın bazı bölgeleri, İspanya, Portekiz ve Danimarka’yı risk bölgesi listesinden çıkartmıştı. Böylece Dışişleri Bakanlığı’nın bu bölgeler için koyduğu seyahat uyarısı da kalkmıştı.





Buna göre İspanya’da Almanların en fazla tatil yaptığı bölgelerden biri olan Mallorca adasından dönüşte test ve karantina zorunluluğu kalkmış oldu. Ancak İspanya'ya tatile giderken negatif test sonucu ibraz etmek gerekiyor.





Paskalya tatili öncesi rezervasyon patlaması

Hükümetin açıklamasından sonra Mallorca rezervasyonlarında patlama yaşanmıştı. Bu nedenle Eurowings havayolunun adaya 300 ek sefer koyduğu bildirildi. İki hafta sonra çoğu eyalette başlayacak olan Paskalya tatili öncesinde TUİ’nin adadaki otellerini gelecek hafta sonu açacağı belirtiliyor.





Bir bölge için seyahat uyarısı ya da risk bölgesi kapmasında olmaması için yedi günlük yeni vaka sayısının 100 bin vakada 50'yi geçmemesi gerekiyor. İspanya'nın Balear adalarında bu rakamın 21,3 düzeyinde olduğu bildirildi.





Öte yandan Almanya’da vaka sayıları artmaya devam ediyor. RKI son 24 saatte 6 bin 604 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Bu arada ülkede yedi günlük yeni vaka sayısının 100 bin vakada pazartesi sabahı itibariyle 82,9’a yükseldiği bildirildi.