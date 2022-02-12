Alman hükümetinin Telegram’a baskısı sonuç verdi: 64 kanal silindi

Mesajlaşma platformu Telegram, son günlerde Almanya'da nefret mesajları yaydığı gerekçesiyle çok sayıda kanalı kapattı. Süddeutsche Zeitung’un haberine göre, kapatılan 64 kanal arasında ünlü aşçı Attila Hildmann’ın kanalı da var.





Söz konusu haberde, Telegram’ın bu hamlesinin internette nefret ve kine teşviği hedef alan Federal Hükümet’in yoğun baskısı sonucu geldiği vurgulanıyor. Kapatılacak hesapların ise Alman Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) tarafından tespit edildiği belirtiliyor. Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’un hükümete, bundan sonrası için de yakın bir iş birliği içinde olacaklarının teminatını verdiği kaydedildi.





İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Telegram meselesiyle ilgili kesin tedbirlere başvuracağını ifade etti. Süddeutsche Zeitung’a konuşan Bakan, "Telegram’da mütemadiyen şahıslara ve demokrasimize karşı yeni nefret ve tehdit dalgalarına şahit oluyoruz" ifadelerini kullandı. Faeser, Telegram’ın artık "aşırı sağcılar, komplo teorisi ideologları ve diğer kine teşvik edici gruplar tarafından ateşi harladıkları bir platform olmaması gerektiğinin" altını çizerek, ölüm tehditleri ve tehlikeli nefret metinlerinin silinmesi ve bu tarz içeriklerin kesin hukuki sonuçları olması gerektiğini belirtti.







Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Telegram, aşırı sağcı ve komplo teorileri yayan içeriklerin giderek artan bir şekilde yer alması nedeniyle Berlin'de rahatsızlık yaratmış ve BKA, şirketin Alman emniyetinin iş birliği taleplerini dikkate almamasından şikayetçi olmuştu. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de iş birliğine yanaşmadığı takdirde Telegram'a Almanya'dan erişimin engellenebileceğini dile getirmişti.