Samanyolu Haber /Dünya / Alman İç İstihbarat Kurumu Başkanı'na koruma şoku /20 Eylül 2020 09:45

Alman İç İstihbarat Kurumu Başkanı'na koruma şoku

Focus dergisinin haberine göre, Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Thomas Haldenwang göreve geldiği sırada yanına aldığı yakın korumalardan biri aşırı sağcı çıktı. Korumanın, aşırı sağcı ve paramiliter yapıya sahip ‘Uniter’ adlı derneğin üyesi olduğunu belirten dergi, olayın Berlin’deki güvenlik birimleri tarafından büyük skandal olarak değerlendirildiğini yazdı.

SHABER3.COM

Dergiye konuşan bir İçişleri Bakanlığı yetkilisi, Haldenwang’ın koruması olan H. ismindeki görevlinin yapılan tüm üst düzey araştırmalara rağmen bu görevi almayı başardığını söyledi. İstihbarat şefinin yakınında duran korumanın, kamuya açık alanlarda, aile ve arkadaş gibi özel ortamlarda da bulunduğunu, böylece birçok özel bilgiye kolayca ulaşabileceğine dikkati çeken yetkili, kişiler ve sürdürülen çalışmalarla ilgili önemli ve gizli bilgilerin aşırı sağcı ‘Uniter’ adlı dergiye aktarılmış olabileceğinin endişesini taşıdıklarını anlattı.

Almanya’da yasaklı aşırı sağcı örgüt mensupları çok sayıda bilgiyi asker, istihbarat ve polis içine sızmış kişilerden topluyor. Korumanın üyesi olduğu ‘Uniter’ adlı aşırı sağ yapının silah sakladığına ve kişilere ait bilgileri topladığına ilişkin notların emniyet ve istihbarat teşkilatlarının dosyalarında olduğu sanılıyor. BfV, ‘Uniter’ adlı yapıyı bu yılın başında incelenmesi gereken oluşumlar listesinden, şüpheliler listesine çıkarmıştı. BfV Başkanı Haldenwang, iki yıl önce göreve başladığında öncelikli çalışmalarını aşırı sağ ile mücadele olarak belirlemişti. Haldenwang, korumasıyla ilgili çıkan haber üzerine henüz bir açıklama yapmadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Alman İç İstihbarat Kurumu Başkanı'na koruma şoku Sonraki Haber >>

Uygurlardan skandal ifadelere tepki!

Uygurlardan skandal ifadelere tepki!

Enes Kanter'in maçını yayınladılar ama adını unuttular

Enes Kanter'in maçını yayınladılar ama adını unuttular

‘Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?’ sorusuna sinirlendi

‘Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?’ sorusuna sinirlendi

Paraşütçüden tehlikeli oyun

Paraşütçüden tehlikeli oyun

Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Beyrut’tan sonra bir facia da İtalya limanında

Beyrut’tan sonra bir facia da İtalya limanında

İnsanların maske takıp takmadığını robotlar tespit edecek

İnsanların maske takıp takmadığını robotlar tespit edecek

ABD'deki evsizlik krizi

ABD'deki evsizlik krizi

Nehirde aniden ortaya çıktı! Timsahlar bile kaçacak delik aradı

Nehirde aniden ortaya çıktı! Timsahlar bile kaçacak delik aradı

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:52:43