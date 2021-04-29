Samanyolu Haber /Dünya / Alman iç istihbaratı korona inkarcılarını takibe aldı /29 Nisan 2021 10:39

Alman iç istihbaratı korona inkarcılarını takibe aldı

Almanya Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı, ülkede uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarını protesto eden 'Querdenker' adlı grubu ülke çapında izlemeye aldı.

SHABER3.COM

Almanya Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), ülkede uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını protesto eden 'Querdenker' hareketi bünyesindeki kişileri ve grupları izlemeye aldı.

Alman ARD kanalının aktardığı habere göre BfV'nin hazırladığı raporda, hareketin bazı bölümlerinin 'devleti gayri meşrulaştırmaya' çalıştıkları endişesiyle gözlem altına alındığı kaydedildi.

Üyelerinin farklı siyasi yönelimleri bulunuyor

Hareket, Almanya'da salgının başlangıcından bu yana protesto gösterileri düzenliyor ve başta Berlin ve Stuttgart'takiler olmak üzere pek çok protesto, polisle çatışmalara sahne oldu.

Bununla birlikte hareketin mensupları, oldukça geniş yelpazede siyasi yönelimleri olan insanlardan oluşuyor. BfV, 'kapanma karşıtı aşırılık yanlılarının' önceden var olan hiçbir iç tehdit tanımına - aşırı sağ, aşırı sol veya militan İslamcı - uymaması nedeniyle hareket için 'devleti gayri meşrulaştıran ve dolayısıyla anayasayı tehdit eden hareketler' olarak özel bir kategori oluşturdu.

'Protesto organizatörlerinin gündemi tedbirlere itiraz etmenin ötesine geçti'

BfV'nin raporunda ise, protesto organizatörlerinin gündeminin Kovid-19 karşıtı tedbirlere itiraz etmenin ötesine geçtiği ve otoriteyi reddeden ırkçı Reichsbürger ve Selbstverwalter ile bağlantı kurduğu ifade edildi.

Raporda, yasalar çerçevesinde düzenlenen protestoların 'gerilimi kışkırtmak için istismar edildiği' uyarısı yer aldı.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, bu ayın başlarında Querdenker hareketinin şiddete başvurmaya 'daha hazır hale geldiğini' söylemişti.

Almanya'nın güneyindeki Baden-Württemberg ve Bavyera eyaleti makamları, halihazırda hareketi takip altına almıştı.

Querdenker hareketinin geçen yılın ağustos ayında organize ettiği protestoya 38 bin kişi katılım göstermişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Alman iç istihbaratı korona inkarcılarını takibe aldı Sonraki Haber >>

5 bin kişiyle sosyal mesafesiz, maskeli konser deneyinden şaşırtan sonuç

5 bin kişiyle sosyal mesafesiz, maskeli konser deneyinden şaşırtan sonuç

İnfak Ayı: Ramazan

İnfak Ayı: Ramazan

Almanya'yı şok eden görüntü

Almanya'yı şok eden görüntü

Vatandaş tam kapanmadayken cebindeki para buharlaşacak

Vatandaş tam kapanmadayken cebindeki para buharlaşacak

Halk ekmek kavgasında AKP'li Göksu bir öyle bir böyle

Halk ekmek kavgasında AKP'li Göksu bir öyle bir böyle

İstanbul’da ekmek kavgası

İstanbul’da ekmek kavgası

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

MC TV desteğinizi bekliyor

MC TV desteğinizi bekliyor

Yandaş kanal harıl harıl arşiv siliyor

Yandaş kanal harıl harıl arşiv siliyor

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:11:57