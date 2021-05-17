Samanyolu Haber /Gündem / Alman istihbarat teşkilatı Instagram'a girdi /17 Mayıs 2021 14:11

Alman istihbarat teşkilatı Instagram'a girdi

Alman dış istihbaratı BND, kapalı kutu imajından sıyrılma ve dışa açılma stratejisinde yeni bir adım daha atarak Instagram'da hesap açtı. Teşkilat, genç yeteneklere ulaşabilmeyi hedefliyor.

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Yıllarca kapalı kutu olarak bilinen Almanya dış istihbarat teşkilatı BND, dışarıya açılma stratejisinde bir adım daha atarak Instagram hesabı oluşturdu. Merkezi Berlin'de bulunan teşkilat, Pazartesi günü, özellikle gençler arasında yaygın olarak kullanılan sosyal medya platformu Instagram'a kendi hesabıyla dahil oldu.

Asıl amacın yeni yetenekleri işe alabilmek olduğu belirtilirken açılan hesapla özellikle matematik, bilişim, doğa bilimleri ve teknik alanlardan gençlere ulaşmanın planlandığı kaydedildi.

Gençlere ulaşmanın yolları aranıyor

BND Başkanı Bruno Kahl, Alman basın ajansı dpa'ya yaptğı açıklamada, "Modern bir işveren, potansiyel iş adaylarının bulunduğu mecralarda da bulunmalıdır” ifadelerine yer verdi. Kuruluşunun 65. yılında Instagram'da bir hesap oluşturmanın "dönüm noktası” olduğunu söyleyen Kahl, "Okulu bırakanlara, üniversite mezunlarına, genç iş insanlarına, uluslararası alanda faaliyet gösteren bir güvenlik kurumunun sunabileceği kariyer olanakları konusunda izlenim yaratmanın modern yollarını bulmalıyız” dedi.


BND'nin, modern bir web sitesinin yanı sıra, 2018'in Kasım ayından beri video platformu Youtube'da da bin takipçili bir hesabı bulunuyor.Teşkilat, hacker uzmanlara ulaşmak için Mart ayında da sosyal medya üzerinden bir kampanya düzenlemişti.

Teşkilat, Twitter'da 28 bin takipçisi bulunan Almanya iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) gibi kendine ait bir Twitter hesabı açmayı ise planlamıyor.

Hedef ayda 60 bin kişi
ABD'nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) 2 milyon, CIA 400 bin, İngiliz İstihbarat Servisi MI5 ise yaklaşık 100 bin takipçisiyle Instagram'da oldukça aktif. BND de Instagramda her ay 60 bin kişiye ulaşmayı umuyor.

BND Başkanı Kahl, "Bir istihbarat teşkilatı; operasyonlarını, ulaştığı gizli bilgileri ya da metotları açıkça kamusal alanda tartışamaz. Instagram üzerinden herhangi bir politik tartışmaya girmeyeceğiz. İlgilenenler, yaptığımız işlere, günlük görevlerimize ve Almanya'nın güvenliği için istihbarat biriminde çalışan insanlara dair izlenimler edinebilir” dedi.

Sosyal medya ekibi kuruldu
Teşkilat yaklaşık iki yıl süren planlama sürecinin ardından, Instagram hesabı için uzman editörlerin bulunduğu bir takım oluşturdu. Danışmanlık şirketlerinden ya da iş derneklerinden genç uzmanların oluşturduğu bu ekip, sosyal medya deneyimleriyle sürece katkı sağlıyor.

Teşkilatın dışa açık imajını güçlendirmek için Instagram hesabında isim ve yüzleri görünmeden BND çalışanlarının kişisel paylaşım ve izlenimlerine de yer verilecek.
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