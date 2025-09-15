Alman istihbaratının başına İstanbul doğumlu Türk başkan!

Alman iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanlığına Türk kökenli Sinan Selen getirildi. Selen'in bu göreve atanmasıyla ilk defa göçmen kökenli bir kişi, Almanya'da güvenlikle ilgili bir devlet kurumunun en üst yönetimini üstlenmiş oldu.





Selen 21 Ocak 2019'dan bu yana teşkilatta başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu.





Alman basınında çıkan haberlere göre Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümeti Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang'tan boşalan başkanlık görevine Sinan Selen'in getirilmesi konusunda uzlaştı.





Handelsblatt ile haber portalı Table Briefings'in "güvenlik birimlerine" dayandırdıkları haberlere göre İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt Pazartesi (bugün) Selen'in atamasını teşkilata tebliğ edecek. Görevlendirmenin Çarşamba günkü Bakanlar Kurulu'nda usulen oylamaya sunulacağı belirtildi.





Federal Emniyet Teşkilatı'nda başlayan kariyer

Türk kökenli anne ve babanın çocuğu olarak 1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Selen, dört yaşındayken ebeveynleriyle birlikte Köln kentine yerleşti. Köln Üniversitesi'nde hukuk öğrenimi gören Selen, eğitimi sırasında polis hukuku, Avrupa hukuku ve idare hukuku üzerine yoğunlaştı.





Üniversite eğitiminin ardından 2000 yılında Federal Emniyet Teşkilatı'nda (BKA) çalışmaya başlayan Selen, bu kurumda siyasi suçlar, terör suçları ve casusluk alanında görevli devlet güvenliği birimi (Staatsschutz) ile Berlin'deki anayasal kurum ve makamların güvenliğinden sorumlu çeşitli birimlerde görev yaptı. Selen, bu dönemde Almanya'nın eski Başbakanı Gerhard Schröder'in güvenliğinden sorumlu ekipte yer aldı.





Uluslararası terörizm uzmanı

Uluslararası terörizm konusunda uzmanlaşan Selen, ABD'de 11 Eylül 2001'de gerçekleşen terör saldırılarının ardından saldırganların Hamburg bağlantılarını soruşturan BKA özel komisyonunda görev yaptı.





Selen, 2006'da Köln ve Koblenz kentlerinde trenlerde valiz içerisine yerleştirilmiş bombaların bulunması üzerine suçluların aranması için sürdürülen operasyonu yönetti ve bu operasyondaki başarısı İçişleri Bakanlığı'na geçişine vesile oldu.





Selen, o zamanki İçişleri Bakanı Wolfgang Schäuble döneminde terörle mücadele, terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve Federal Emniyet Teşkilatı ile Anayasayı Koruma Teşkilatı'ndan sorumlu birimin başına getirildi.





2009 yılında Potsdam merkezli Federal Sınır Polisi Başkanlığında görev yapmaya başlayan Selen, burada sınır ötesi suçlarla mücadeleden sorumluydu. Selen'in bu birimde üzerinde yoğunlaştığı konular arasında kaçakçılıkla mücadele de bulunuyordu.





Polis teşkilatında iki yıl kadar çalıştıktan sonra İçişleri Bakanlığı'na geri dönen Selen, 2011 yılında kamu güvenliği biriminin başına geçti. Selen'in bu birimde sorumlulukları arasında kamu güvenliğini tehdit eder nitelikteki istihbaratı değerlendirmek ve gerekli olduğu takdirde farklı güvenlik kurumları arasındaki koordinasyonu sağlamak yer alıyordu.