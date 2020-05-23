Alman kilisesi Müslümanlara namaz kılmaları için Ramazan boyunca açıldı

Sosyal mesafe tedbirlerine takılan Müslümanlar açılan kilisede Ramazan ayı boyunca cemaat halinde teravih ve cuma namazlarını kılma imkanı buldu.







Euronews'in aktardığı habere göre Neukölln bölgesinde toplam kapasitesi 100 kişilik olan Dar Assalam camiisi bu süreçte yalnız 50 kişiyi kabul edebiliyor. Buna karşı yakındaki Martha Lütheryen kilisesi, ibadetlerini toplu halde yapmaları için kapılarını Müslümanlara açtı.





Dar Assalam'ın imamı Muhammed Taha Sabri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu salgın bizi toplum olarak birleştirdi. Krizler insanları bir araya getiriyor" diye konuştu.





Kilisede namaz kılmanın alışılmadık bir durum olduğunu ifade eden Samer Hamdoun ise, "Müzik enstrümanlarının ve resimlerin olduğu ortamda namaz kılmaz biraz tuhaf. Fakat bu küçük ayrıntıları unutabilirsiniz, nihayetinde burası da Tanrının Evi" diye konuştu.





Kilisenin rahibi Monika Matthias ezandan etkilendiğini ifade ederek, "Ben de ibadete katıldım. Almanca bir konuşma yaptım. Ve vaaz sırasında, hep evet dedim çünkü aynı endişelerimiz var ve sizden öğreneceklerimiz var. İnsanların birbirine karşı bunları hissetmesi güzel bir duygu" diye konuştu.





Almanya'da toplu ibadetlerin en fazla 50 kişiyle yapılmasına izin veriliyor.

